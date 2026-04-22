Уряд схвалив план виробництва 2,1 млрд кубометрів біометану

Біометан в Україні

Кабінет міністрів України затвердив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року. Документ має на меті розвиток галузі відновлюваних газів, залучення інвестицій та посилення енергетичної безпеки країни.

Програма передбачає активний розвиток виробництва біометану та його експорт до країн Європейського Союзу. Це, зокрема, має допомогти ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, а також зміцнити енергетичну стійкість України.

Серед ключових напрямів програми:

будівництво нових біометанових заводів;

модернізація існуючих біогазових установок;

створення інвестиційних стимулів для бізнесу;

дерегуляція процедур підключення виробників до газотранспортної та газорозподільної систем.

Уряд визначив амбітні цілі: до 2030 року планується досягти виробництва 1 млрд кубометрів біометану на рік, а до 2035 року — збільшити обсяг до 2,1 млрд кубометрів.

На першому етапі реалізації програми передбачається запуск щонайменше восьми біометанових заводів, а також формування інституційної бази для функціонування ринку.

Крім того, затверджено план заходів із реалізації програми. Уже цього року Україна планує отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлюваних видів палива, розпочати роботу над угодою про взаємне визнання гарантій походження біометану та затвердити нові правила якості природного газу.

Експорт біометану

У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Європейського Союзу. Загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн м³ - це перший масштабний експортний результат ринку. Нині в Україні працює 7 біометанових заводів загальною потужністю понад 110 млн м³ біометану на рік. На середину 2025 року діяли чотири підключені до газової інфраструктури об’єкти із сумарною потужністю близько 41 млн м³/рік, і цей показник поступово зростав.