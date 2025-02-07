Україна почала експортувати біометан трубопроводом до Європи

6 лютого 2025 року було здійснено перше оформлення митної декларації на експорт біометану трубопровідним транспортом до Європи. Це стало можливим завдяки багаторічній роботі представників влади, операторів газових мереж, митних служб, експертного середовища та виробників біометану.

Про це повідомляє Енергетична митниця.

Обсяг першої поставки біометану в ЕС склав 67 тис. кубометрів.

Українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську газотранспортну систему, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж.

Умови та тарифи приєднання і транспортування газотранспортною системою України для виробників біометану є аналогічними до умов для видобувників природного газу, додали в Міненерго.

Біометан – це екологічно чисте паливо, яке за своїми характеристиками є повноцінним замінником природного газу. Його виробництво сприяє зменшенню викидів CO₂ та розвитку зеленої енергетики. Україна має значний потенціал у цій сфері, адже для виробництва біометану використовуються органічні відходи, що не лише зменшує залежність від викопного палива, а й стимулює розвиток сільського господарства.

Запуск трубопровідного експорту біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи. Це не лише посилить позиції України на європейському ринку відновлюваної енергії, а й зробить її важливим партнером ЄС у сфері декарбонізації.

Експорту біометану: що це значить для України

Енергетична незалежність. Біометан допомагає зменшити залежність від традиційного природного газу та посилює енергетичну безпеку країни.

Економічні перспективи. Виробництво та експорт біометану створюють нові можливості для інвесторів та стимулюють розвиток біоенергетичного сектору.

Підтримка агросектору. Оскільки біометан виготовляється з відходів сільського господарства, його виробництво сприяє розвитку фермерських господарств і створенню додаткових джерел доходу для аграріїв.

Євроінтеграція. Україна демонструє, що готова бути ключовим гравцем на ринку відновлюваних енергоносіїв у Європі та підтримувати європейські ініціативи зі зменшення викидів парникових газів.

Нагадаємо, 9 січня дві українські компанії Vitagro і "Галс-Агро" вже закачали до підземних сховищ газу перший мільйон кубометрів біометану, але експорт ще не починався.

Як повідомлялося, група компаній Vitagro з початку жовтня закачує біометан до українських ПСГ – близько 6 тис. куб м на добу. Компанія планувала у листопаді розпочати експорт біометану до Європи, але за інформацією ExPro, експорт біометану поки не здійснювався. Очікувалося, що перший експорт біометану з України може відбутися в січні 2025 року.

Пізніше біометан у мережу став віддавати завод агрохолдингу "Галс-Агро" в Чернігівській області річною потужністю 3 млн куб. м.