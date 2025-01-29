В Україні зростає виробництво біометану: цього року можуть запрацювати ще чотири заводи

Станом на січень 2025 року в Україні успішно функціонують три біометанові заводи, які відіграють важливу роль у розвитку відновлюваної енергетики країни. Очікується, що протягом року до них долучаться ще чотири нові підприємства.

Про це в коментарі Укрінформу розповів голова правління громадської спілки "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха.

"З вересня 2024 року перша компанія почала виробляти біометан, у листопаді - друга. І приблизно тиждень тому третя компанія почала виробляти біометан. Тобто, на зараз у нас три виробники", - зазначив Гелетуха.

Про потужність заводів

Перші два біометанові заводи мають річну потужність по 3 мільйони кубометрів біометану, тоді як третій може виробляти до 11 мільйонів кубометрів.

Таким чином, за умови роботи всіх трьох підприємств на повну потужність, загальний обсяг виробництва може досягти 17 ммлн кубометрів газу на рік.

Виробники вже ведуть активні переговори з потенційними покупцями біометану. За словами Гелетухи, у найближчі тижні очікуються новини про старт експорту цього екологічно чистого палива.

"Ми очікуємо, що ще як мінімум чотири компанії приєднаються до виробництва біометану. Якщо їх буде щонайменше сім, то загальний обсяг виробництва досягне 111 млн кубометрів біометану на рік", – повідомив він.

Наголошується, що розблокування експорту біометану у 2024 році стало важливим кроком для розвитку галузі відновлюваної енергетики в Україні.

Гелетуха зазначив, що це рішення стимулює інвестиції та відкриває нові ринки для українських виробників.

Про біометан

Біометан – це майже на 100%, метан, що утворюється або шляхом збагачення біогазу, або шляхом газифікації твердої біомаси. Збагачений біометан не відрізняється від природного газу, тому його можна транспортувати та використовувати таким же чином.

Додамо, що біометан має багатогранне застосування: він може замінювати природний газ, слугувати джерелом тепла й електроенергії, використовуватися як паливо для транспорту та сировина для хімічної промисловості. Це сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів, переходу на чисту енергію та залученню інвестицій.

Нагадаємо, ще в кінці березня минулого року Верховна Рада прийняла закон, який розблоковує експорт біометану. Однак лиш у вересні Міністерство фінансів своїм наказом остаточно врегулювало всі процедури митного оформлення біометану, що фактично дозволяє виробникам почати його експорт.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".