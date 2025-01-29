В Украине растет производство биометана: в этом году могут заработать еще четыре завода

По состоянию на январь 2025 года в Украине успешно функционируют три биометановых завода, которые играют важную роль в развитии возобновляемой энергетики страны. Ожидается, что в течение года к ним присоединятся еще четыре новых предприятия.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал председатель правления общественного союза "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха.

"С сентября 2024 года первая компания начала производить биометан, в ноябре — вторая. И примерно неделю назад третья компания начала производить биометан. То есть, сейчас у нас три производителя", — отметил Гелетуха.

О мощности заводов

Первые два биометановых завода имеют годовую мощность по 3 миллиона кубометров биометана, тогда как третий может производить до 11 миллионов кубометров.

Таким образом, при условии работы всех трех предприятий на полную мощность общий объем производства может достигнуть 17 млн кубометров газа в год.

Производители уже ведут активные переговоры с потенциальными покупателями биометана. По словам Гелетухи, в ближайшие недели ожидаются новости о старте экспорта этого экологически чистого топлива.

"Мы ожидаем, что еще как минимум четыре компании присоединятся к производству биометана. Если их будет по меньшей мере семь, то общий объем производства достигнет 111 ммлн кубометров биометана в год", — сообщил он.

Отмечается, что разблокирование экспорта биометана в 2024 году стало важным шагом для развития возобновляемой энергетики в Украине.

Гелетуха отметил, что данное решение стимулирует инвестиции и открывает новые рынки для украинских производителей.

О биометане

Биометан – это почти на 100%, образующийся метан либо путем обогащения биогаза, либо путем газификации твердой биомассы. Обогащенный биометан не отличается от природного газа, поэтому его можно транспортировать и использовать таким же образом.

Добавим, что биометан имеет многогранное применение: он может заменять природный газ, служит источником тепла и электроэнергии, использоваться как топливо для транспорта и сырье для химической промышленности. Это способствует диверсификации энергетических ресурсов, переходу на чистую энергию и привлечению инвестиций.

Напомним, еще в конце марта прошлого года Верховная Рада приняла закон, разблокирующий экспорт биометана. Однако в сентябре Министерство финансов своим приказом окончательно урегулировало все процедуры таможенного оформления биометана, что фактически позволяет производителям начать его экспорт.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество — читайте в материале " Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование ".