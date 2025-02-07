Украина начала экспортировать биометан по трубопроводу в Европу

6 февраля 2025 года было осуществлено первое оформление таможенной декларации на экспорт биометана трубопроводным транспортом в Европу. Это стало возможным благодаря многолетней работе представителей власти, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертной среды и производителей биометана.

Об этом сообщает Энергетическая таможня.

Объем первой поставки биометана в ЕС составил 67 тыс. кубометров.

Украинские производители могут экспортировать биометан в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему, присоединяя биометановые установки как к газотранспортной, так и к газораспределительным сетям.

Условия и тарифы присоединения и транспортировки газотранспортной системой Украины для производителей биометана аналогичны условиям для добытчиков природного газа, добавили в Минэнерго.

Биометан – это экологически чистое топливо, которое по своим характеристикам является полноценным заменителем природного газа. Его производство способствует уменьшению выбросов CO₂ и развитию зеленой энергетики. У Украины есть значительный потенциал в этой сфере, ведь для производства биометана используются органические отходы, что не только уменьшает зависимость от ископаемого топлива, но и стимулирует развитие сельского хозяйства.

Запуск трубопроводного экспорта биометана открывает новые перспективы для стабильной поставки экологически чистого газа в Европу. Это не только усугубит позиции Украины на европейском рынке возобновляемой энергии, но и сделает ее важным партнером ЕС в сфере декарбонизации.

Экспорт биометана: что это значит для Украины

Энергетическая независимость . Биометан помогает снизить зависимость от традиционного природного газа и усиливает энергетическую безопасность страны.

Экономические перспективы . Производство и экспорт биометана создают новые возможности для инвесторов и стимулируют развитие биоэнергетического сектора.

Поддержка агросектора . Поскольку биометан производится из отходов сельского хозяйства, его производство способствует развитию фермерских хозяйств и созданию дополнительных источников дохода для аграриев.

Евроинтеграция . Украина демонстрирует, что готова быть ключевым игроком на рынке возобновляемых энергоносителей в Европе и поддерживать европейские инициативы по сокращению выбросов парниковых газов.

Напомним, 9 января две украинские компании Vitagro и "Галс-Агро" уже закачали в подземные хранилища газа первый миллион кубометров биометана, но экспорт еще не начинался.

Как сообщалось, группа компаний Vitagro с начала октября закачивает биометан в украинские ПХГ – около 6 тыс. куб м/сут. Компания планировала в ноябре начать экспорт биометана в Европу, но по информации ExPro, экспорт биометана пока не производился. Ожидалось, что первый экспорт биометана из Украины может состояться в январе 2025 года.

Позже биометан в сеть стал отдавать завод агрохолдинга "Галс-Агро" в Черниговской области годовой мощностью 3 млн. куб. м.