В Україні запустили новий біометановий завод: яка потужність

В Україні введено в експлуатацію новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії".

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, передає ExPro.

Що відомо про новий завод

Зазначається, що новий завод є найбільшим у галузі — його проєктна потужність становить близько 56 млн куб. м біометану щорічно.

Після запуску підприємства загальна кількість виробників біометану в Україні зросла до шести, а сумарна потужність досягла 106 млн куб. м на рік.

Станом на сьогодні з шести діючих підприємств чотири подають біометан у газопроводи (три — до газорозподільних мереж, одне — до ГТС), ще два виробляють біо-LNG — скраплений біометан, який транспортується кріоцистернами.

Особливістю заводу є пряме підключення до газотранспортної системи, що дозволяє безпосередньо інтегрувати біометан у магістральні потоки газу. Це відрізняє його від більшості інших виробників, які працюють через газорозподільні мережі.

Гелетуха розповів, що вже цього року в Україні запрацює ще один, сьомий біометановий завод.

Але попри активізацію запусків, обсяги виробництва залишаються поки що незначними у масштабах ринку.

Загальна потужність біометанового сектору становить близько 0,1 млрд куб. м на рік, тоді як внутрішнє споживання природного газу в Україні оцінюється на рівні близько 20 млрд куб. м щорічно.

Експорт біометану

У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Європейського Союзу. Загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн м³ — це перший масштабний експортний результат ринку. Нині в Україні працює 7 біометанових заводів загальною потужністю понад 110 млн м³ біометану на рік. На середину 2025 року діяли чотири підключені до газової інфраструктури об’єкти із сумарною потужністю близько 41 млн м³/рік, і цей показник поступово зростав.Серед ключових виробників:

MHP Group — один із найбільших виробників біометану та bio-LNG.

— один із найбільших виробників біометану та bio-LNG. Vitagro Group — перший експортер біометану (≈3 млн м³/рік, Хмельницька область).

Gals Agro — завод у Чернігівській області (≈3 млн м³/рік).

— завод у Чернігівській області (≈3 млн м³/рік). YM Liquid Gas (Yuzefo-Mykolayivskyi Biogas Plant) — виробництво зрідженого біометану з агросировини.

Як розповідав Гелетуха, у 2026 році в Україні можуть запрацювати п'ять нових біометанових заводів загальною потужністю 20 млн куб. м біометану на рік.