Німеччина хоче імпортувати "зелений газ" з України для опалення: про що йдеться

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе запропонувала імпортувати біометан з України для опалення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Spiegel.

Можливість імпорту біогазу

Зазначається, що уряд Німеччини хоче збільшити використання біогазу. Таке рішення ухвалили у межах реформи закону про опалення.

Для власників будинків під час заміни опалення планується суттєве полегшення вимог: буде скасовано чинне правило, згідно з яким щонайменше 65% енергії для опалення має надходити з відновлювальних джерел.

Щоб виконати заплановану квоту на зелений газ, системи опалення мають працювати з дедалі більшою часткою біометану та синтетичного палива. Райхе пропонує імпортувати зелений газ з України.

"Біометан доступний, виробляється всередині країни і вже продається на ринку. Там, де є попит, сформується ринок", - підкреслила міністерка економіки Німеччини.

Райхе зауважила, що Україна пропонує великі обсяги біогазу, але наразі існують певні регуляторні труднощі з боку України та ЄС.

"Але як тільки вони будуть вирішені, ми можемо очікувати значного імпорту біометану", - наголосила міністерка.

Власний видобуток

Райхе відмітила, що Німеччина також має багаті запаси природного газу у Північному морі і відкрила там Нідерландам можливість розвідувати газове родовище.

Вона також висловила думку, що просто передавати непопулярні проєкти сусіднім країнам не є стійким рішенням у довгостроковій перспективі, а ключове питання полягає в тому, чи можна видобувати газ на вигідних умовах.

Однак видобуток цих покладів сланцевого газу за допомогою суперечливого методу фрекінгу, при якому природний газ, що міститься в глибоких гірських породах, відбувається за допомогою хімікатів і тиску, заборонений в Німеччині з 2017 року, оскільки вважається, що він становить ризик, зокрема, для підземних вод.

"Ми повинні обговорити це, особливо в умовах дефіциту ресурсів, особливо в такі складні геополітичні часи. Необхідно знайти дуже ретельний баланс між екологічними інтересами та безпекою ресурсів – обидва ці питання є законними", - зауважила міністерка економіки Німеччини.

Зазначимо, "зелений газ" — це екологічно чисте відновлюване паливо. Біометан (біогаз, збагачений до рівня природного газу) виробляється з відходів сільського господарства, харчової промисловості осаду стічних вод та органічної фракції побутових відходів. Біометан називають повним аналогом природного газу.

Експорт біометану

У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Європейського Союзу. Загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн м³ — це перший масштабний експортний результат ринку. Нині в Україні працює 7 біометанових заводів загальною потужністю понад 110 млн м³ біометану на рік. На середину 2025 року діяли чотири підключені до газової інфраструктури об’єкти із сумарною потужністю близько 41 млн м³/рік, і цей показник поступово зростав.Серед ключових виробників:

MHP Group — один із найбільших виробників біометану та bio-LNG.

— один із найбільших виробників біометану та bio-LNG. Vitagro Group — перший експортер біометану (≈3 млн м³/рік, Хмельницька область).

Gals Agro — завод у Чернігівській області (≈3 млн м³/рік).

— завод у Чернігівській області (≈3 млн м³/рік). YM Liquid Gas (Yuzefo-Mykolayivskyi Biogas Plant) — виробництво зрідженого біометану з агросировини.

Як розповів голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, у 2026 році в Україні можуть запрацювати п'ять нових біометанових заводів загальною потужністю 20 млн куб. м біометану на рік.