Германия хочет импортировать "зеленый газ" из Украины для отопления: о чем идет речь

Министр экономики Германии Катарина Райхе предложила импортировать биометан из Украины для отопления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Spiegel.

Возможность импорта биогаза

Отмечается, что правительство Германии хочет увеличить использование биогаза. Такое решение было принято в рамках реформы закона об отоплении.

Для владельцев домов при замене отопления планируется существенное облегчение требований: будет отменено действующее правило, согласно которому по меньшей мере 65% энергии для отопления должно поступать из возобновляемых источников.

Чтобы выполнить запланированную квоту на зеленый газ, системы отопления должны работать со все большей частью биометана и синтетического топлива. Райхе предлагает импортировать зеленый газ из Украины.

"Биометан доступен, производится внутри страны и уже продается на рынке. Там, где есть спрос, сформируется рынок", – подчеркнула министерша экономики Германии.

Райхе отметила, что Украина предлагает большие объемы биогаза, но существуют определенные регуляторные трудности со стороны Украины и ЕС.

"Но как только они будут решены, мы можем ожидать значительного импорта биометана", - подчеркнула министерша.

Собственная добыча

Райхе отметила, что Германия имеет богатые запасы природного газа в Северном море и открыла там Нидерландам возможность разведывать газовое месторождение.

Она также выразила мнение, что просто передавать непопулярные проекты соседним странам не является устойчивым решением в долгосрочной перспективе, а ключевой вопрос состоит в том, можно ли добывать газ на выгодных условиях.

Однако добыча этих залежей сланцевого газа с помощью противоречивого метода фрекинга, при котором природный газ, содержащийся в глубоких горных породах, происходит с помощью химикатов и давления, запрещенного в Германии с 2017 года, поскольку считается, что он представляет риск, в частности, для подземных вод.

"Мы должны обсудить это, особенно в условиях дефицита ресурсов, особенно в такие сложные геополитические времена. Необходимо найти очень тщательный баланс между экологическими интересами и безопасностью ресурсов - оба эти вопроса законны", - отметила министерка экономики Германии.

Отметим, "зеленый газ" - это экологически чистое возобновляемое топливо. Биометан (биогаз, обогащенный до уровня природного газа) делается из отходов сельского хозяйства, пищевой индустрии осадка сточных вод и органической фракции бытовых отходов. Биометан называют полным аналогом природного газа.

Экспорт биометана

В 2025 году Украина впервые начала экспорт биометана в Европейский Союз. Общий объем поставок газообразного биометана превысил приблизительно 11,2 млн. м³ – это первый масштабный экспортный результат рынка. В настоящее время в Украине работает 7 биометановых заводов общей мощностью более 110 млн м³ биометана в год. К середине 2025 года действовали четыре подключенных к газовой инфраструктуре объектов с суммарной мощностью около 41 млн м³/год, и этот показатель постепенно рос.

MHP Group — один из крупнейших производителей биометана и bio-LNG.

— один из крупнейших производителей биометана и bio-LNG. Vitagro Group – первый экспортер биометана (≈3 млн м³/год, Хмельницкая область).

Gals Agro — завод в Черниговской области (≈3 млн. м³/год).

— завод в Черниговской области (≈3 млн. м³/год). YM Liquid Gas (Yuzefo-Mykolayivskyi Biogas Plant) — производство сжиженного биометана из агросырья.

Как рассказал глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, в 2026 году в Украине могут заработать пять новых биометановых заводов общей мощностью 20 млн. куб. м биометана в год.