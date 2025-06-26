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Еще одна украинская компания начала поставлять биометан в Европу: детали
ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро", впервые экспортировало биометан собственного производства. Покупателем стала германская Uniper.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.
Отмечается, что компания экспортировала около 73 тыс. куб м биометана, хранившегося в украинских ПХГ, газотранспортной системой через Венгрию.
Покупателем биометана "Галс Агро" стала немецкая Uniper.
"Галс Агро" запустила производство первого промышленного биометана в 2023 году на Линовицком биогазовом комплексе, проектная мощность которого составляет 3 млн куб м в год.
В ноябре 2024 года компания начала закачивать биометан в украинские подземные хранилища газа.
Таким образом, "Галс Агро" стала третьим экспортером биометана, присоединяясь к "Витагро" и МХП.
Об экспорте биометана
Напомним, 6 февраля 2025 года было впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу .Это стало возможным благодаря длительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.
Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.
Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.
Недавно компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG в Европейский Союз.
В 2025 году бизнес может инвестировать €50 млн в строительство как минимум 10 новых биометановых заводов, каждый из которых будет способен производить пять миллионов кубических метров газа в год.
О " Галс Агро"
"Галс Агро" – украинский холдинг, специализирующийся на производстве зерновых, сахара, выращивании индейки и производстве мясопродуктов. Группа также занимается производством электроэнергии из возобновляемых источников энергии, имеет 4 биогазовых комплекса в Киевской и Черниговской областях. Общая проектная мощность составляет 14,7 МВт генерации "зеленой" электроэнергии.
С 2021 года компания реализует два проекта по производству биометана. В 2023 году на Линовицком биогазовом комплексе было запущено производство первого промышленного биометана.
По данным YouControl, руководителем ООО "Галс Агро" Сергей Кравчук, конечные бенефициары — Сергей Кравчук (15%) и ООО "Галс-К ЛТД" (Вадим Вайспапир, Михаил Евстратов, Владимир Гавриленко, Николай Гавриленко). Сергей Кравчук также является руководителем ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания", которое закачивает биометан в ПХГ.