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Украина планирует расширить присутствие на биометановом рынке ЕС: какие шаги делает правительство

буферное хранилище биометана
Украина рвется на биометановый рынок ЕС. / Википедия

Представители Министра энергетики Украины и делегация Представительства Европейского Союза в Украине обсудили с Евросоюзом интеграцию украинской газотранспортной системы в Европейскую базу данных (UDB). Это откроет двери для украинского биометана на рынок ЕС и позволит зарабатывать "зеленые премии".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прексслужбу Минэнерго.

" Интеграция в Европейскую базу данных (UDB) — это наш безусловный приоритет. Наша амбициозная цель — обеспечить техническое присоединение Оператора ГТС Украины к этой системе, сделав его одной из первых компаний за пределами ЕС, которая будет полноценно интегрирована в UDB ", - отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко.

Он подчеркнул, что интеграция в UDB является критически важной предпосылкой для устойчивого выхода украинского биометана на рынок Европейского Союза.   и выразил благодарность Представительству ЕС за системную поддержку развития отрасли в Украине

По данным замминистра, ведомство завершает подготовку пакет у подтверждающих документов по уже осуществленным экспортным операциям по биометану. Именно эти материалы лягут в основу окончательной оценки готовности Украины к отчетности в рамках UDB.

Представители ЕС заверили, что готовы дать финальную оценку к началу переговоров по главе 15 в годы об ассоциации, которые состоятся в июле в Брюсселе. Это станет основой для начисления «зеленой премии» производителям биометана, и это будет уникальный прецедент для страны, не являющейся членом ЕС.

Кроме того, стороны договорились о координации консультаций с соответствующими органами Германии и других государств ЕС по признанию " зеленой премии " (green premium) после предоставления рекомендаций Еврокомиссии.

Справка

Европейская база данных (UDB) является одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и отслеживания обращения возобновляемых газов в ЕС.

Напомним, в этом году в Украине откроются производства на 111 миллионов кубометров биометана. Потенциал производства биоприродного газа в нашей стране оценивается почти в 22 млрд кубометров в год.

Автор:
Татьяна Ковальчук