Україна планує розширити присутність на біометановому ринку ЄС: які кроки робить уряд

Представники Міністра енергетики України та делегація Представництва Європейського Союзу в Україні обговорили з Євросоюзом інтеграцію української газотранспортної системи до Європейської бази даних (UDB). Це відкриє двері для українського біометану на ринок ЄС і дозволить заробляти "зелені премії".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прексслужбу Міненерго.

"Інтеграція до Європейської бази даних (UDB) — це наш безумовний пріоритет. Наша амбітна мета — забезпечити технічне приєднання Оператора ГТС України до цієї системи, зробивши його однією з перших компаній за межами ЄС, що буде повноцінно інтегрована до UDB", — зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.

Він наголосив, що інтеграція до UDB є критично важливою передумовою для сталого виходу українського біометану на ринок Європейського Союзу, та висловив подяку Представництву ЄС за системну підтримку розвитку галузі в Україні

За даними замміністра, відомство завершує підготовку пакету підтверджувальних документів щодо вже здійснених експортних операцій по біометану. Саме ці матеріали ляжуть в основу остаточної оцінки готовності України до звітування в рамках UDB.

Представники ЄС запевнили, що готові надати фінальну оцінку до початку переговорів щодо глави 15 угоди про асоціацію, які відбудуться в липні у Брюсселі. Це стане основою для нарахування «зеленої премії» виробникам біометану, і це буде унікальний прецедент для країни, яка не є членом ЄС.

Крім того, сторони домовилися про координацію консультацій з відповідними органами Німеччини та інших держав ЄС щодо визнання "зеленої премії" (green premium) після надання рекомендацій Єврокомісії.

Довідково

Європейська база даних (UDB) є одним з основних інструментів забезпечення прозорості та відстежуваності обігу відновлюваних газів в ЄС.

Нагадаємо, цього року в Україні відкриються виробництва на 111 мільйонів кубометрів біометану. Потенціал виробництва біоприроднього газу у нашій країні оцінюється в майже 22 млрд кубометрів на рік.