Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,83

+0,15

EUR

48,20

+0,34

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

48,65

48,47

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна планує розширити присутність на біометановому ринку ЄС: які кроки робить уряд

буферне сховище біометану
Україна рветься на біометановий ринок ЄС. / Вікіпедія

Представники Міністра енергетики України та делегація Представництва Європейського Союзу в Україні обговорили з Євросоюзом інтеграцію української газотранспортної системи до Європейської бази даних (UDB). Це відкриє двері для українського біометану на ринок ЄС і дозволить заробляти "зелені премії".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прексслужбу Міненерго.

"Інтеграція до Європейської бази даних (UDB) — це наш безумовний пріоритет. Наша амбітна мета — забезпечити технічне приєднання Оператора ГТС України до цієї системи, зробивши його однією з перших компаній за межами ЄС, що буде повноцінно інтегрована до UDB", зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.

Він наголосив, що інтеграція до UDB є критично важливою передумовою для сталого виходу українського біометану на ринок Європейського Союзу,  та висловив подяку Представництву ЄС за системну підтримку розвитку галузі в Україні

За даними замміністра, відомство завершує підготовку пакету підтверджувальних документів щодо вже здійснених експортних операцій по біометану. Саме ці матеріали ляжуть в основу остаточної оцінки готовності України до звітування в рамках UDB.

Представники ЄС запевнили, що готові надати фінальну оцінку до початку переговорів щодо глави 15 угоди про асоціацію, які відбудуться в липні у Брюсселі. Це стане основою для нарахування «зеленої премії» виробникам біометану, і це буде унікальний прецедент для країни, яка не є членом ЄС.

Крім того, сторони домовилися про координацію консультацій з відповідними органами Німеччини та інших держав ЄС щодо визнання "зеленої премії" (green premium) після надання рекомендацій Єврокомісії.

Довідково

Європейська база даних (UDB) є одним з основних інструментів забезпечення прозорості та відстежуваності обігу відновлюваних газів в ЄС.

Нагадаємо, цього року в Україні відкриються виробництва на 111 мільйонів кубометрів біометану. Потенціал виробництва біоприроднього газу у нашій країні оцінюється в майже 22 млрд кубометрів на рік.

Автор:
Тетяна Ковальчук