У 2025 році в Україні відкриються виробництва біометану на 111 млн кубометрів — міністр Віталій Коваль

Цього року в Україні відкриються виробництва на 111 мільйонів кубометрів біометану. Потенціал виробництва біоприроднього газу у нашій країні оцінюється в майже 22 млрд кубометрів на рік.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

Під час круглого столу, організованого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження, міністр говорив про важливість розвитку біометану. За його словами, Україна уже робить впевнені кроки в цьому напрямку.

Коваль зазначив, що держава вже створила всі базові умови для розвитку сектору біометану: "Прийнято необхідне законодавство, створено реєстр біометану і систему гарантій походження. Діють державні програми підтримки: закон про допомогу інвестиційним проєктам від 12 млн євро".

На його думку для цифровізації галузі біометану можна використати і Державний аграрний реєстр. Ця платформа допоможе забезпечити ефективну взаємодію між усіма учасниками ринку та автоматизувати прозорий розподіл держпідтримки у сфері біоенергетики.

"Біометан – це ефективне використання сільськогосподарських відходів і побічної продукції для створення товарів із високою доданою вартістю. І, найважливіше – це енергетична незалежність. Тому розвиток біоенергетики – серед пріоритетів Мінагрополітики", – додав чиновник.

Експорт біометану

Першим експортером біометану до Європейського союзу через газотранспортну систему України стала група компаний Vitagro.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Нещодавно компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG до Європейського Союзу.

В 2025 році бізнес може інвестувати €50 млн у будівництво як мінімум 10 нових біометанових заводів, кожен з яких буде здатний виробляти п’ять мільйонів кубічних метрів газу на рік.