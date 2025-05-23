В Україні ще три заводи вироблятимуть біометан

В Україні ще три заводи готуються розпочати виробництво біометану найближчим часом.

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Як пише Delo.ua, про це заявив голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха, повідомляє "Укрінформ".

"Чотири заводи вже працюють і почали експорт біометану до Європи, ще три - завершують переведення обладнання із виробництва біогазу на біометан і почнуть виробництво найближчим часом", - сказав Гелетуха.

Він додав, що наразі у Європі спостерігаються так звані "проблеми росту" ринку біометану, але загалом ринок дефіцитний, а в його учасників є бажання купувати український біометан.

За словами Гелетухи, природний газ в Європі коштує близько 500 євро за тисячу кубічних метрів, тоді як середня ціна біометану, закладена у техніко-економічних обґрунтуваннях, становить приблизно 900 євро за тисячу кубів, що вдвічі дорожче.

Про експорт біометану

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи . Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Нещодавно компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG до Європейського Союзу.

В 2025 році бізнес може інвестувати €50 млн у будівництво як мінімум 10 нових біометанових заводів, кожен з яких буде здатний виробляти п’ять мільйонів кубічних метрів газу на рік.