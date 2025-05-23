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В Украине еще три завода будут производить биометан

биометан
Фото: rada.gov.ua

В Украине еще три завода готовятся начать производство биометана в ближайшее время.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель правления ГС "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха, сообщает "Укринформ".

"Четыре завода уже работают и начали экспорт биометана в Европу, еще три — завершают перевод оборудования по производству биогаза на биометан и начнут производство в ближайшее время", — сказал Гелетуха.

Он добавил, что в настоящее время в Европе наблюдаются так называемые "проблемы роста" рынка биометана, но в целом рынок дефицитный, а у его участников есть желание покупать украинский биометан.

По словам Гелетухи, природный газ в Европе стоит около 500 евро за тысячу кубических метров, в то время как средняя цена биометана , заложенная в технико-экономических обоснованиях, составляет примерно 900 евро за тысячу кубов, что вдвое дороже.

Об экспорте биометана

Напомним, 6 февраля 2025 года было впервые   оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу  . Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.

Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Недавно компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG в Европейский Союз.

В 2025 году бизнес может инвестировать €50 млн в строительство как минимум 10 новых биометановых заводов, каждый из которых будет способен производить пять миллионов кубических метров газа в год.

Автор:
Светлана Манько