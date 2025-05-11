МХП осуществила экспорт первой украинской партии сжиженного биометана Bio-LNG в ЕС

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, запустила коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG в Европейский Союз.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

МХП производит биометан полностью из птичьего помета и других агроотходов. Продукт сертифицирован по стандарту ISCC EU и полностью отвечает критериям устойчивости RED II/III.

"Мы превращаем птичий помет в климатически положительное топливо, которое уже сегодня может снабжать энергией грузовика и суда по всей Европе", — отметил Адомас Аудицкас, заместитель генерального директора группы МХП, ответственный за развитие биоэнергетики.

Компания инвестирует в биоэнергетическую инфраструктуру уже более десяти лет и управляет одним из самых крупных в Европе портфелей биогазовых проектов, который теперь дополнен производством Bio-LNG.

О МХП

МХП обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Она объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за границей. Акции компании представлены на Лондонской фондовой бирже.

МХП экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Кроме того, компания является лидером по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. МХП развивает более 15 брендов пищи и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Ее основателем и СЕО украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Напомним, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП Юрия Косюка стала мажоритарным акционером Uvesa Grupo , одним из лидеров на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы.