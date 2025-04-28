МХП Косюка стал владельцем крупнейшего производителя курятины в Испании

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП Юрия Косюка стала мажоритарным акционером Uvesa Grupо, одного из лидеров рынка испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы.

Об этом сообщила пресс-служба МХП.

Отмечается, что после подписания в марте 2025 года с акционерами, представляющими 41% уставного капитала Uvesa , МХП заключила дополнительные соглашения о присоединении с другими акционерами, что позволило приобрести МХП 91.77% уставного капитала Uvesa .

Это позволило МХП получить абсолютное большинство в уставном капитале Uvesa после завершения сделки.

Детали сделки

Как сообщается, цена приобретения составляет 225 евро за акцию плюс возможное дополнительное вознаграждение до 21,43 евро за акцию при определенных условиях после закрытия сделки. Расчет будет произведен денежными средствами и обеспечен банковской гарантией.

"Завершение транзакции будет осуществлено после удовлетворения ранее объявленных условий, в частности получения разрешений на концентрацию и согласование иностранных субсидий со стороны Еврокомиссии", — подчеркнули в МХП.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом.

МХП экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины .

Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

В течение 2024 года МХП купила переработчика мясных продуктов "Мясной хутор" и производителя овощей "Овощная казна".

В то же время саудовская сельхозкомпания SALIC приобрела 12,6% акций пищевой компании МХП за $54 млн.

О Grupo Uvesa

Grupo Uvesa – один из ведущих лидеров пищевой промышленности Испании, более 60 лет специализирующийся на производстве мяса птицы и кормов.

Uvesa управляет современными предприятиями, оснащенными передовыми технологиями автоматизации и строгими системами контроля процессов.