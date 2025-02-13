МХП Косюка отчитался об уплаченных налогах: сколько денег перечислили в бюджет

В 2024 году предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней 7,6 миллиарда гривен в виде налоговых начислений, взносов и сборов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что сумма уплаченных налогов в 2024 году выросла на 26% по сравнению с 2023 годом.

В течение 2022-2024 годов, в частности в период полномасштабного вторжения, компания перечислила в бюджеты 18,2 миллиарда гривен налогов.

Компания также системно поддерживает украинцев в борьбе против неприятеля. В частности, в рамках программы "МХП Рядом", МХП оказывает помощь военным и ветеранам, предусматривающим индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку для них и их семей.

Кроме того, в сотрудничестве со своим стратегическим партнером — Благотворительным фондом "МХП — Громади" — компания активно развивает общины, поддерживая их социальные и экономические инициативы.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит до 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Компания есть крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает кулинарный центр.

Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

В сентябре саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания (SALIC), которая принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия, стала акционером МХП.