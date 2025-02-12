МХП Косюка начала экспорт биометана из Украины

ЧАО "Ориль Лидер", входящее в агроиндустриальный холдинг МХП и имеющее биометановый завод в Днепропетровской области, 11 февраля экспортировало 27,4 тыс. куб м биометана, став второй украинской компанией, осуществившей экспорт биометана.

Об этом сообщил Общественный союз Global 100% RE Ukraine, председателем правления которого является президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский.

Отмечается, что МХП экспортировала биометан по газопроводам через украинско-польскую границу в Германию. Покупателем биометана выступила компания Vitol.

По данным издания expro.com.ua, экспортером стал биометановый завод МХП "Ориль-Лидер" в Днепропетровской области, недавно подключившийся к сети. Мощность предприятия составляет 11 млн. куб. м в год.

Украина начала экспорт биометана

6 февраля 2025 года было впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу трубопроводным транспортом. Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.

Добавим, 9 января две украинские компании Vitagro и "Галс-Агро" уже закачали в подземные хранилища газа первый миллион кубометров биометана, но экспорт еще не начинался.

Ранее сообщалось, что после двух лет запрета украинское правительство наконец-то разрешило экспорт биогаза. Производство этого ресурса уже явилось объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Кроме того, стало известно, что в Украине планируется запуск семи биометановых заводов, а в будущем ожидается еще больше. В частности, в 2025 году бизнес может инвестировать €50 млн в строительство как минимум 10 новых биометановых заводов, каждый из которых будет способен производить пять миллионов кубических метров газа в год.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит до 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания есть крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами – несколько сетей, в том числе магазины «Мясомаркет» и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает кулинарный центр.

Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.

В сентябре саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания (SALIC), принадлежащий Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия, стала акционером МХП.