МХП Косюка розпочала експорт біометану з України

ПрАТ "Оріль Лідер", що входить до агроіндустріального холдингу МХП та має біометановий завод у Дніпропетровській області, 11 лютого експортувало 27,4 тис. куб м біометану, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт біометану.

Про це повідомила Громадська спілка Global 100% RE Ukraine, головою правління якої є президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.

Зазначається, що МХП експортувала біометан газопроводами через українсько-польський кордон до Німеччини. Покупцем біометану виступила компанія Vitol.

За даними ExPro, експортером став біометановий завод МХП "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області, який нещодавно підключився до мережі. Потужність підприємства становить 11 млн куб. м на рік.

Україна розпочала експорт біометану

6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи трубопровідним транспортом. Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Додамо, 9 січня дві українські компанії Vitagro і "Галс-Агро" вже закачали до підземних сховищ газу перший мільйон кубометрів біометану, але експорт ще не починався.

Раніше повідомлялось, що після двох років заборони український уряд нарешті дозволив експорт біогазу. Виробництво цього ресурсу вже стало об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Крім того, стало відомо, що в Україні планується запуск семи біометанових заводів, а в майбутньому очікується ще більше. Зокрема, в 2025 році бізнес може інвестувати €50 млн у будівництво як мінімум 10 нових біометанових заводів, кожен з яких буде здатний виробляти п’ять мільйонів кубічних метрів газу на рік.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

У вересні саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала акціонером МХП.