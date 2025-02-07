Експорт біометану до Європи: середня ціна може сягнути 900 євро за тисячу кубів

Середня ціна біометану для експорту до Європи може становити близько 900 євро за тисячу кубічних метрів.

Про це повідомив Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України в бліцінтерв’ю Енергореформі.

Цінова політика

Гелетуха повідомив, що природний газ в Європі коштує близько 500 євро за тисячу кубічних метрів, тоді як середня ціна біометану, закладена у техніко-економічних обґрунтуваннях, становить приблизно 900 євро за тисячу кубів, що вдвічі дорожче.

За його словами, ціна ресурсу дуже залежить від сировини і сектору, в який він продається.

Глава БАУ пояснив, що найвища ціна біометану стосується його використання для транспорту. Для електрики та тепла ціни інші: для електричної енергії вони вищі, для тепла – нижчі.

Також він зауважив, що для транспорту біометан повинен бути зріджений, що саме й робить МХП.

Про експорт біометану

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи трубопровідним транспортом. Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Додамо, 9 січня дві українські компанії Vitagro і "Галс-Агро" вже закачали до підземних сховищ газу перший мільйон кубометрів біометану, але експорт ще не починався.

Раніше повідомлялось, що після двох років заборони український уряд нарешті дозволив експорт біогазу. Виробництво цього ресурсу вже стало об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Крім того, стало відомо, що в Україні планується запуск семи біометанових заводів, а в майбутньому очікується ще більше. Зокрема, в 2025 році бізнес може інвестувати €50 млн у будівництво як мінімум 10 нових біометанових заводів, кожен з яких буде здатний виробляти п’ять мільйонів кубічних метрів газу на рік.