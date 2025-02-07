Экспорт биометана в Европу: средняя цена может достичь 900 евро за тысячу кубов

Средняя цена биометана для экспорта в Европу может составить около 900 евро за тысячу кубометров.

Об этом сообщил Георгий Гелетуха, глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины в блицинтервью Энергореформе.

Ценовая политика

Гелетуха сообщил, что природный газ в Европе стоит около 500 евро за тысячу кубических метров, в то время как средняя цена биометана, заложенная в технико-экономических обоснованиях, составляет примерно 900 евро за тысячу кубов, что вдвое дороже.

По его словам, цена ресурса сильно зависит от сырья и сектора, в который он продается.

Глава БАУ пояснил, что самая высокая цена биометана касается его использования для транспорта. Для электричества и тепла цены другие: для электроэнергии они выше, для тепла – ниже.

Также он отметил, что для транспорта биометан должен быть сжижен, что и делает МХП.

Об экспорте биометана

Напомним, 6 февраля 2025 года была впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу трубопроводным транспортом. Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Добавим, 9 января две украинские компании Vitagro и "Галс-Агро" уже закачали в подземные хранилища газа первый миллион кубометров биометана, но экспорт еще не начинался.

Ранее сообщалось, что после двух лет запрета украинское правительство наконец-то разрешило экспорт биогаза. Производство этого ресурса уже явилось объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Кроме того стало известно, что в Украине планируется запуск семи биометановых заводов, а в будущем ожидается еще больше. В частности, в 2025 году бизнес может инвестировать €50 млн в строительство как минимум 10 новых биометановых заводов, каждый из которых будет способен производить пять миллионов кубических метров газа в год.