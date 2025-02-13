МХП Косюка відзвітував про сплачені податки: скільки коштів перерахували до бюджету

У 2024 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 7,6 мільярдів гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що сума сплачених податків у 2024 році зросла на 26% порівняно з 2023 роком.

Протягом 2022–2024 років, зокрема в період повномасштабного вторгнення, компанія перерахувала до бюджетів 18,2 мільярдів гривень податків.

Компанія також системно підтримує українців у боротьбі проти ворога. Зокрема, в межах програми "МХП Поруч", МХП надає допомогу військовим і ветеранам, яка передбачає індивідуальний супровід та комплексну підтримку для них та їхніх родин.

Крім того, у співпраці зі своїм стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП — Громаді" — компанія активно розвиває громади, підтримуючи їхні соціальні та економічні ініціативи.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

У вересні саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала акціонером МХП.