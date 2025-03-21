МХП Косюка покупает 41% испанского производителя курятины и свинины

20 марта 2025 года международная компания МХП подписала договор купли-продажи 41% акций испанского производителя мяса птицы и свинины UVESA, являющегося одним из лидеров пищевой промышленности страны.

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Об этом говорится в релизе компании.

Согласно соглашению, МХП приобрела акции UVESA по фиксированной цене 225 евро за каждую с возможностью дополнительного платежа до 21,43 евро за акцию при условии выполнения определенных обязательств после закрытия сделки. Остальные акционеры UVESA могут присоединиться к сделке в течение месяца на аналогичных условиях.

Сообщается, что 4 марта 2025 г. правительство Испании официально одобрило инвестицию МХП в UVESA и ее дочерние компании.

Окончательное завершение соглашения состоится после получения необходимых регуляторных разрешений, в частности Европейской комиссии в рамках регламента ЕС об иностранных субсидиях.

Председатель правления и основатель МХП Юрий Косюк подчеркнул, что это приобретение открывает новые возможности для развития, а президент UVESA Антонио Санчес назвал соглашение новым и важным этапом в развитии компании. Он отметил, что сотрудничество с МХП поможет укрепить позиции на международном рынке и будет способствовать постоянному росту компании.

Что известно о МХП

Несмотря на активное развитие международного направления, МХП остается одним из крупнейших инвесторов Украины. С начала полномасштабного вторжения компания вложила 14,8 млрд. грн. в развитие бизнеса в стране.

МХП – это международная пищевая и агротехнологическая компания с производственными мощностями в Украине и на Балканах. Ее акции представлены на Лондонской фондовой бирже. Компания экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира и имеет земельный банк в 360 000 гектаров в 12 областях Украины.

UVESA – один из ведущих производителей мяса птицы в Испании, также занимающийся изготовлением кормов для животных.

Напомним, о том, что МХП подала обязывающее предложение по приобретению UVESA Group, стало известно еще в декабре 2024 года.

В 2024 году МХП купила переработчика мясных продуктов "Мясной хутор" и производителя овощей "Овощная казна".

В то же время саудовская сельхозкомпания SALIC приобрела 12,6% акций пищевой компании МХП за $54 млн.