МХП Косюка купує 41% іспанського виробника курятини та свинини

20 березня 2025 року міжнародна компанія МХП підписала договір купівлі-продажу 41% акцій іспанського виробника м’яса птиці UVESA, що є одним із лідерів харчової промисловості країни.

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Про це йдеться в релізі компанії.

Згідно з угодою, МХП придбала акції UVESA за фіксованою ціною 225 євро за кожну, з можливістю додаткового платежу до 21,43 євро за акцію за умови виконання певних зобов’язань після закриття угоди. Інші акціонери UVESA можуть приєднатися до угоди протягом місяця на аналогічних умовах.

Повідомляється, що 4 березня 2025 року уряд Іспанії офіційно схвалив інвестицію МХП в UVESA та її дочірні компанії.

Остаточне завершення угоди відбудеться після отримання необхідних регуляторних дозволів, зокрема від Європейської комісії в рамках регламенту ЄС про іноземні субсидії.

Голова правління та засновник МХП Юрій Косюк наголосив, що це придбання відкриває нові можливості для розвитку, а президент UVESA Антоніо Санчес назвав угоду новим і важливим етапом у розвитку компанії. Він зазначив, що співпраця з МХП допоможе зміцнити позиції на міжнародному ринку та сприятиме сталому зростанню компанії.

Що відомо про МХП

Попри активний розвиток міжнародного напрямку, МХП залишається одним із найбільших інвесторів України. З початку повномасштабного вторгнення компанія вклала 14,8 млрд грн у розвиток бізнесу в країні.

МХП – це міжнародна харчова та агротехнологічна компанія з виробничими потужностями в Україні та на Балканах. Її акції представлені на Лондонській фондовій біржі. Компанія експортує продукцію у понад 80 країн світу та має земельний банк у 360 000 гектарів у 12 областях України.

UVESA – один із провідних виробників м’яса птиці в Іспанії, що також займається виготовленням кормів для тварин.

Нагадаємо, про те, що МХП подала зобов’язуючу пропозицію щодо придбання UVESA Group, стало відомо ще в грудні 2024 року.

Протягом 2024 року МХП купила переробника м’ясних продуктів "М’ясний хутір” та виробника овочів "Овочева скарбниця".

Водночас саудівська сільгоспкомпанія SALIC придбала 12,6% акцій харчової компанії МХП за $54 млн.