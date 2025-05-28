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В 2025 году в Украине откроются производства биометана на 111 млн кубометров — министр Виталий Коваль

Виталий Коваль
Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. / Минагрополитики

В этом году в Украине откроются производства на 111 миллионов кубометров биометана. Потенциал производства биоприродного газа в нашей стране оценивается почти в 22 млрд кубометров в год.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Во время круглого стола, организованного Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению, министр говорил о важности развития биометана. По его словам, Украина уже делает уверенные шаги в этом направлении.

Коваль отметил, что государство уже создало все базовые условия для развития сектора биометана: "Принято необходимое законодательство, создан реестр биометана и система гарантий происхождения. Действуют государственные программы поддержки: закон о помощи инвестиционным проектам от 12 млн евро".

По его мнению, для цифровизации отрасли биометана можно использовать и Государственный аграрный реестр. Эта платформа поможет обеспечить эффективное взаимодействие между всеми участниками рынка и автоматизировать прозрачное распределение господдержки в сфере биоэнергетики.

"Биометан – это эффективное использование сельскохозяйственных отходов и побочной продукции для создания товаров с высокой добавленной стоимостью. И самое важное – это энергетическая независимость. Поэтому развитие биоэнергетики – среди приоритетов Минагрополитики", – добавил чиновник.

Экспорт биометана

Первым экспортером биометана в Европейский союз через газотранспортную систему Украины стала группа компаний Vitagro .

Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Недавно компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG в Европейский Союз.

В 2025 году бизнес может инвестировать €50 млн в строительство как минимум 10 новых биометановых заводов, каждый из которых будет способен производить пять миллионов кубических метров газа в год.

Автор:
Татьяна Ковальчук