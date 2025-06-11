"Нафтогаз" виходить на ринок біометану в Європі

Європейський трейдинговий підрозділ НАК “Нафтогаз України” — Naftogaz Trading Europe AG — отримав сертифікацію для торгівлі біометаном. Компанія планує активний розвиток цього напряму й уже пропонує виробникам біометану укладати договори.

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Як пише Delo.ua, про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення начальника департаменту розвитку бізнесу НАК Дениса Костюка.

"Нафтогаз" розширює трейдинг

"Важливим напрямком для нас є розвиток ринку біометану, тому що у нас є вся необхідна інфраструктура для цього. Нещодавно наша європейська компанія-трейдер отримала сертифікацію для торгівлі біометаном. Зараз ми пропонуємо його продавцям договори офтейку за ринковими умовами", – сказав Костюк.

"Нафтогаз" пропонує виробникам біометану комплексну співпрацю — від підключення біозаводів до мережі до викупу готової продукції. Компанія зацікавлена у залученні приватних інвестицій у сектор біометану, розглядаючи це як перспективний напрям для розвитку власного бізнесу та ефективного використання наявної інфраструктури.

У компанії наголошують на готовності забезпечити швидке та якісне підключення виробничих потужностей, транспортування, зберігання і закупівлю біометану на конкурентних, європейських умовах.

НАК може купувати біометан на свою європейську компанію і перепродавати його в Європі, оскільки за чинним українським законодавством експортувати його може лише виробник.

"Це може бути цікаво для українських виробників, бо співпрацювати з нами буде цікавіше і простіше, ніж з європейськими трейдерами: не потрібно створювати окремий штат, вивчати умови продажу", – зазначив він.

У компанії акцентують увагу на активній роботі щодо залучення якомога більшої кількості виробників біометану. З цією метою на базі ТОВ "Газорозподільні мережі України" вже створено спеціалізований сервісний центр, який надає підтримку потенційним виробникам у реалізації їхніх проєктів.

Про експорт біометану

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи . Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Нещодавно компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG до Європейського Союзу.