"Нафтогаз" выходит на рынок биометана в Европе

Европейское трейдинговое подразделение НАК "Нафтогаз Украины" — Naftogaz Trading Europe AG — получило сертификацию для торговли биометаном. Компания планирует активное развитие этого направления и предлагает производителям биометана заключать договоры.

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Как пишет Delo.ua, об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение начальника департамента развития бизнеса НАК Дениса Костюка.

"Нафтогаз" расширяет трейдинг

"Важным направлением для нас является развитие рынка биометана, потому что у нас есть вся необходимая инфраструктура для этого. Недавно наша европейская компания-трейдер получила сертификацию для торговли биометаном. Сейчас мы предлагаем его продавцам договора офтейка по рыночным условиям", – сказал Костюк.

"Нафтогаз" предлагает производителям биометана комплексное сотрудничество — от подключения биозаводов к сети до выкупа готовой продукции. Компания заинтересована в привлечении частных инвестиций в сектор биометана, рассматривая это как перспективное направление для развития собственного бизнеса и эффективного использования существующей инфраструктуры.

В компании отмечают готовность обеспечить быстрое и качественное подключение производственных мощностей, транспортировку, хранение и закупку биометана на конкурентных, европейских условиях.

НАК может покупать биометан на свою европейскую компанию и перепродавать его в Европе, поскольку по действующему украинскому законодательству экспортировать его может только производитель.

"Это может быть интересно для украинских производителей, потому что сотрудничать с нами будет интереснее и проще, чем с европейскими трейдерами: не нужно создавать отдельный штат, изучать условия продаж", — отметил он.

В компании акцентируют внимание на активной работе по привлечению как можно большего количества производителей биометана. С этой целью на базе ООО "Газораспределительные сети Украины" уже создан специализированный сервисный центр, оказывающий поддержку потенциальным производителям в реализации их проектов.

Об экспорте биометана

Напомним, 6 февраля 2025 года было впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу. Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.

Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Недавно компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG в Европейский Союз.