Правительство обновило устав "Нафтогаза" и положение о наблюдательном совете: что изменилось

Кабинет Министров Украины внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины" и положение о наблюдательном совете. Изменения призваны повысить эффективность управления, прозрачность и подотчетность компании в соответствии с лучшими международными практиками.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Реформы корпоративного управления

Отмечается, что в рамках реформы корпоративного управления наблюдательный совет утверждает стратегический, инвестиционный и финансовый план компании, а также отчет о выполнении финансового плана.

Кроме этого, она представляет утверждение правительства приоритеты развития НАК "Нафтогаз Украины".

К исключительной компетенции наблюдательного совета также относятся вопросы увольнения и назначения членов правления.

Правительство как акционер НАК "Нафтогаз Украины" не менее одного раза в три года проводит независимую оценку деятельности наблюдательного совета.

Последний раз независимая оценка деятельности наблюдательного совета компании была утверждена Кабмином в апреле 2025 года. Большинство членов наблюдательного совета составляют независимые члены.

"Реформа корпоративного управления усиливает компанию, повышает эффективность и подотчетность ее работы в интересах собственника — народа Украины. Это важный шаг к укреплению доверия со стороны граждан и международных партнеров", — прокомментировал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

Наблюдательный совет, согласно уставу "Нафтогаза", является коллегиальным органом, частично осуществляющим управление компанией, а также контролирующим и регулирующим деятельность правления (исполнительного органа компании, осуществляющего управление ее текущей деятельностью).

Согласно информации, обнародованной на сайте "Нафтогаза", членами наблюдательного совета являются семь человек:

Энтони Марино – бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy;

– бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy; Тор Мартин Анфиннсен – бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power;

– бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power; Ричард Хуквэй занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании;

занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании; Людо Ван дер Хейден – директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере;

– директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере; Наталья Бойко – советница премьер-министра Украины. Основатель и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

– советница премьер-министра Украины. Основатель и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции. Ростислав Шурма – заместитель руководителя Офиса президента Украины. С 2007 года занимал должность финансового директора ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

– заместитель руководителя Офиса президента Украины. С 2007 года занимал должность финансового директора ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь". Константин Марьевич – первый заместитель госсекретаря Кабмина. 2014-2016 годы — занимал руководящие должности в Минрегионе, а также был заместителем управляющего делами Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. С 2016 по 2019 год работал заместителем руководителя, руководителем Службы вице-премьера Украины. С 2020 года работал в должности госсекретаря Минэкономики, а с июня 2021 назначен первым заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины.

За 2023-2024 годы четыре члена наблюдательного совета "Нафтогаза" получили по 8 млн грн вознаграждения каждый (без учета налогов). Еще трое не получили ни копейки.

О "Нафтогазе"

Компания "Неафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2024 году нарастила объемы добычи газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 года на 15 млрд грн или на 64%.

Наблюдательный совет " Нафтогаза " 28 апреля избрала новым председателем правления Сергея Корецкого. Кандидатура Корецкого получила единодушную поддержку наблюдательного совета.