"Нафтогаз" назначил нового руководителя компании "Газораспределительные сети Украины"

6 июня Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" представила нового руководителя компании "Газораспределительные сети Украины" — им стал Сергей Скиба.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

"Именно от ежедневной работы специалистов на местах зависит, насколько эффективно и безопасно работает газораспределительная система страны. Газсети должны стать примером открытости и профессионализма. Рассчитываю, что компании ждут реальные положительные изменения", — заявил Сергей Корецкий.

Новый руководитель компании очертил ряд ключевых приоритетов в своей работе: техническое переоснащение сетей, повышение надежности газоснабжения, формирование доверия компании через прозрачность и эффективность, а также поддержка социальных инициатив, в том числе помощи военным и развитие ветеранских программ.

"Для меня это не просто новая должность, а большая ответственность — перед почти 40 тысячами сотрудников по всей стране и миллионами потребителей, которые ежедневно зависят от стабильной работы системы. Наша сила — в людях. Вместе с командой будем налаживать процессы, повышать эффективность и фокусироваться на практических изменениях в работе компании", — подчеркнул С.С.

Что известно о новом руководителе

Сергей Скиба — управленец с более чем 20-летним опытом в газовой отрасли. В 2019-2020 годах он возглавлял филиал "Укрбургаз" АО "Укргаздобыча", а с 2023 года руководил Житомирским филиалом ООО "Газораспределительные сети Украины".

Также ранее работал в ПАО "Укрнефть".

Напомним, что в мае Сергей Корецкий начал работу в должности главы "Нафтогаза".