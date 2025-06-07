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"Нафтогаз" призначив нового керівника компанії "Газорозподільні мережі України"

Нафтогаз
"Нафтогаз" призначив нового керівника компанії / Нафтогаз

6 червня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" представила нового очільника компанії "Газорозподільні мережі України" — ним став Сергій Скиба.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

"Саме від щоденної роботи фахівців на місцях залежить, наскільки ефективно та безпечно працює газорозподільна система країни. Газмережі мають стати прикладом відкритості та професійності. Розраховую, що компанію чекають реальні позитивні зміни", — заявив Сергій Корецький.

Новий керівник компанії окреслив низку ключових пріоритетів у своїй роботі: технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання, формування довіри до компанії через прозорість та ефективність, а також підтримка соціальних ініціатив, зокрема допомоги військовим та розвиток ветеранських програм.

"Для мене це не просто нова посада, а велика відповідальність — перед майже 40 тисячами співробітників по всій країні та мільйонами споживачів, які щодня залежать від стабільної роботи системи. Наша сила — в людях. Разом із командою будемо налагоджувати процеси, підвищувати ефективність і фокусуватись на практичних змінах у роботі компанії", — підкреслив Скиба.

Що відомо про нового керівника

Сергій Скиба — управлінець із понад 20-річним досвідом у газовій галузі. У 2019–2020 роках він очолював філію "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування", а з 2023 року керував Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Також раніше працював у ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо, що в травні Сергій Корецький почав роботу на посаді голови "Нафтогазу".

Автор:
Тетяна Гойденко