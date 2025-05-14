Сергій Корецький почав роботу на посаді голови "Нафтогазу": які ключові завдання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно представив нового голову правління НАК “Нафтогаз України” — Сергія Корецького.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

У заході взяли участь голова Наглядової ради Групи "Нафтогаз" Ентоні Маріно, керівники підприємств Групи "Нафтогаз" та працівники компанії.

Уряд визначив п’ять головних завдань

Голова уряду подякував Наглядовій раді за відкритий конкурс.

Також Шмигаль визначив п’ять ключових пріоритетів для нового керівництва НАК "Нафтогаз України":

Підготовка до майбутнього опалювального сезону; Формування достатніх запасів природного газу; Відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів; Збільшення обсягів вітчизняного газовидобутку; Розвиток розподіленої генерації.

Очільник уряду наголосив, що "Нафтогаз" залишається стратегічним елементом енергетичної безпеки країни, і побажав Сергію Корецькому успіхів у реалізації поставлених завдань.

Під час представлення нового очільника "Нафтогаз України" голова Наглядової ради Ентоні Маріно підкреслив важливість місії компанії в умовах війни та відзначив професійність багатотисячного колективу. Він також наголосив на важливості прозорого конкурсу, проведеного відповідно до принципів належного корпоративного управління.

Сергій Корецький подякував уряду та Наглядовій раді за довіру, зазначивши, що готовий ухвалювати складні рішення в умовах війни. Він висловив повагу до команди "Нафтогазу" за витримку та професіоналізм і закликав до відкритої та чесної співпраці. Серед ключових цінностей, яких він планує дотримуватись у роботі, — служіння державі, прозорість та ефективність управління.

Про призначення Корецького

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького. Кандидатура Корецького отримала одностайну підтримку наглядової ради.

Призначення Сергія Корецького головою "Нафтогазу" не стало несподіванкою для учасників ринку та експертної спільноти. Новому керівнику найбільшої в Україні компанії доведеться розв'язувати як проблеми, пов'язані з обстрілами об'єктів газовидобутку та формування запасів газу, так і розбиратися багатомільярдними боргами, які він отримав у спадок.

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Федорович Корецький — топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A.

Вищу освіту здобув у Луцькому державному технічному університеті за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за напрямом "Видобування нафти і газу".

З 2022 року Сергій Корецький обіймав посаду голови правління ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Раніше він обіймав керівні позиції у компаніях Continuum Group, WOG і Idealist Coffee Co.