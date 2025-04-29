Корецький очолив "Нафтогаз": чи зможе екскерівник "Укрнафти" впоратись з викликами найбільшої компанії

Призначення головою "Нафтогазу" Сергія Корецького не стало несподіванкою для учасників ринку та експертної спільноти. Новому керівнику найбільшої в Україні компанії доведеться розв'язувати, як проблеми, пов'язані з обстрілами об'єктів газовидобутку та формування запасів газу, так і розбиратися багатомільярдними боргами, які він отримав у спадок.

Корецький добре зарекомендував себе на посаді очільника "Укрнафти", що очевидно стало головним аргументом на його користь. Проте проблеми групи "Нафтогаз" зараз на порядок складніші, ніж були в "Укрнафти", після того, міноритарну частку в ній відібрали в Ігоря Коломойського. "Нафтогаз" далеко не звичайна компанія, якою можна було б вважати "Укрнафту". За час повномасштабної війни уряд та Банкова перетворили НАК в повноцінне "міністерство газу", монополізувавши торгівлю газом для населення, та зробивши компанію великим покупцем газу для приватних видобувників.

Крім того, на "Нафтогаз" покладено спеціальний обов'язок продавати газ населенню та підприємствам теплокомуненерго за цінами нижче ринку, що чинить додатковий тиск на фінанси компанії. Тож в новому очільнику компанії доведеться відновлювати втрачений внаслідок обстрілів газовидобуток, а також розбиратися з фінансами холдингу. Але головне чого чекає від Корецького як Банкова, так і вся країна — накопичити необхідний обсяг газу до зими 2025/2026. З цим новий очільник групи "Нафтогаз" навряд чи впорається самотужки та потребуватиме серйозної підтримки Уряду для залучення необхідних коштів.

Запаси газу до наступної зими

Вже у лютому стало зрозуміло, що пройти наступну зиму без імпорту природного газу неможливо. А наприкінці квітня в "Нафтогазі" заявили, що до кінця року планують імпортувати 4,5 млрд куб. м блакитного палива. З цього обсягу компанія вже законтрактувала близько 1,5 млрд куб. м. Крім того, через урядові гарантії вдалося залучити € 430 млн від ЄБРР та норвезького уряду для закупівлі ще 1 млрд куб. м. Де компанія візьме решту коштів поки що невідомо.

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка для імпорту необхідних запасів"Нафтогазу" потрібно близько $2-2,5 млрд. Таких грошей в резервах компанії немає, тож більше тут залежатиме від Уряду та парламенту.

ЄБРР та норвезький уряд виділили "Нафтогазу" гроші лише перемовин та з урядом України та під урядові гарантії. Де знайти ще кошти для імпорту газу поки невідомо, але у Нафтогаза їх немає. Для пошуку необхідних коштів потрібна буде координація дій уряду, НКРЕКП, регулятора, "Нафтогазу" та парламенту Володимир Омельченко Директор з енергетичних програм "Центру Розумкова"

Аналітик консалтингової компанії ExPro Михайло Свищо сумнівається що "Нафтогазу" вдасться залучити всю суму для імпорту необхідного обсягу газу в іноземних партнерів.

Необхідно буде шукати кошти всередині країни та всередині компанії. Я думаю, що одним з таких джерел може стати погашення заборгованості ТКЕ перед "Нафтогазом" можливо через уряд новому керівництву компанії вдасться домовитись з місцевою владою про реструктуризацію боргів і Кабмін виділить "Нафтогазу" кошти як сплату цього боргу Михайло Свищо Аналітик консалтингової компанії ExPro

При цьому директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович вважає, що приватні видобувані компанії могли б частково підтримати "Нафтогаз" у справі накопичення додаткових запасів. Це можна було б зробити формуючи довгострокові контракти між видобувниками, промисловістю, а також Оператором газотранспортної системи.

Борги на газовому ринку

Багатомільярдні борги на газовому ринку є одною, як газового сектору загалом, так і "Нафтогазу", як домінуючої в секторі компанії. Колишній директор з фінансових та інвестиційних питань "Нафтогазу" Ярослав Диковицький каже, що ще до повномасштабної війни загальна заборгованість на газовому ринку сягала 100 млрд грн, а ще в 100 млрд грн можна оцінити борг перед "Нафтогазом" підприємств теплокомуненерго. Проблема боргів суттєво тисне на фінанси "Нафтогазу" та негативно впливає на його роботу та формує борги всередині холдингу. І хоча Корецький навряд чи самотужки зможе розв'язати проблему газового ринку, він може привести до ладу фінанси всередині групи.

Я думаю, що у нового керівника є досвід вирішення таких операцій всередині компанії. Погляньте на результат "Укрнафти" за останні два роки. По-суті "Укрнафта", яка входить в "Нафтогаз" й забезпечила позитивні фінансові результати групи. Цей результат вирішили масштабувати, тому призначення Корецького є цілком логічним Ярослав Диковицький Колишній директор з фінансових та інвестиційних питань "Нафтогазу"

За словами Ніцовича, проблема багатомільярдних боргів ТКЕ лежить в площині рішень держави, а не компанії. Ці борги виникли через те, що тариф на тепло не покривав повної вартості газу, тому розрахунки з "Нафтогазом" не були повними. У 2021 році уряд намагався розв'язати цю проблему та уклав меморандум з Асоціацією міст України та "Нафтогазом" про реструктуризацію боргу. За меморандумом різницю в тарифах планували компенсувати за кошти державного бюджету. Але з початком повномасштабного вторгнення ресурсів для цього зі зрозумілих причин не знайшлося.

Тож зараз підприємства ТКЕ підстраховують місцеві бюджети, надаючи їм фінансову допомогу на матеріально-технічні витрати та на фонд зарплатні, але не на погашення боргів за газ. Ніцович вважає, що з часом, коли буде врегульовано ситуацію з оборонними витратами, уряд може повернутися до моделі компенсації боргів ТКЕ.

Чи піднімуть тарифи на газ та тепло для населення

Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій, що забороняє підвищувати тарифи на газ та тепло для населення протягом воєнного стану та пів року після його скасування. Більшість експертів переконані, що скасування мораторію є малоймовірним сценарієм, а підвищення тарифів буде можливо лише після закінчення активної фази війни.

Свищо каже, що навіть якщо необхідний обсяг газу до зими не вдасться накопичити, мораторій навряд чи скасують. Ймовірніше постачання газу до окремих регіонів просто буде припинено. Але, на думку експерта найбільш ймовірним сценарієм буде відновлення видобутку, щоб скоротити необхідний обсяг імпорту.

Ніцович також зазначає, що перегляд тарифів для населення малоймовірний, хоча й можливий. Питання розгляду скасування мораторію закріплене в рамках плану допомоги від ЄС Ukrainian Facility, але строк виконання цього пункту четвертий квартал.

Якщо буде якесь рішення, то воно буде ухвалене вже коли опалювальний сезон розпочнеться. А посеред опалювального сезону ніхто не буде змінювати ні, ціни на газ ні тепловий тариф Роман Ніцович Директор з аналітичних досліджень DiXi Group

Тож навіть за умови, якщо парламент проголосує за скасування мораторію на тепло та ціни на газ для населення почнуть діяти вже взимку 2026/2027.