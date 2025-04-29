Корецкий возглавил "Нафтогаз": сможет ли экскеровщик "Укрнафты" справиться с вызовами крупнейшей компании

Назначение главой "Нафтогаза" Сергея Корецкого не стало неожиданностью для участников рынка и экспертного сообщества. Новому руководителю крупнейшей в Украине компании придется решать как проблемы, связанные с обстрелами объектов газодобычи и формирования запасов газа, так и разбираться многомиллиардными долгами, которые он получил в наследство.

Корецкий хорошо зарекомендовал себя в должности главы "Укрнафты", что, очевидно, стало главным аргументом в его пользу. Однако проблемы группы "Нефтегаз" сейчас на порядок сложнее, чем были у "Укрнафты", после того, миноритарную долю в ней отобрали у Игоря Коломойского. "Нефтегаз" далеко не обычная компания, которой можно было бы считать "Укрнафту". За время полномасштабной войны правительство и Банковая превратили НАК в полноценное "министерство газа", монополизировав торговлю газом для населения и сделав компанию крупным покупателем газа для частных добытчиков.

Кроме того, на "Нафтогаз" возложена специальная обязанность продавать газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго по ценам ниже рынка, что оказывает дополнительное давление на финансы компании. к зиме 2025/2026. С этим новый руководитель группы "Нафтогаз" вряд ли справится самостоятельно и потребует серьезной поддержки Правительства для привлечения необходимых средств.

Запасы газа до следующей зимы

В феврале стало ясно, что пройти следующую зиму без импорта природного газа невозможно. А в конце апреля в "Нафтогазе" заявили, что до конца года планируют импортировать 4,5 млрд куб. м голубого топлива. Из этого объема компания уже законтрактовала около 1,5 млрд куб. м. Кроме того, из-за правительственных гарантий удалось привлечь €430 млн от ЕБРР и норвежского правительства для закупки еще 1 млрд куб. м. Где компания возьмет остальные средства пока неизвестно.

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко для импорта необходимых запасов "Нафтогазу" нужно около $2-2,5 млрд. Таких денег в резервах компании нет, поэтому больше здесь будет зависеть от правительства и парламента.

ЕБРР и норвежское правительство выделили "Нафтогазу" деньги только переговоров с правительством Украины и под правительственные гарантии. Где найти еще средства для импорта газа пока неизвестно, но у Нафтогаза их нет. Для поиска необходимых средств потребуется координация действий правительства, НКРЭКУ, регулятора, "Нафтогаза" и парламента Владимир Омельченко Директор по энергетическим программам "Центра Разумкова"

Аналитик консалтинговой компании ExPro Михаил Свищо сомневается, что "Нафтогазу" удастся привлечь всю сумму для импорта необходимого объема газа у иностранных партнеров.

Необходимо будет искать средства внутри страны и внутри компании. Я думаю, что одним из таких источников может стать погашение задолженности ТКЭ перед "Нафтогазом", возможно, через правительство новому руководству компании удастся договориться с местными властями о реструктуризации долгов и Кабмин выделит "Нафтогазу" средства как уплату этого долга. Михаил Свищо Аналитик консалтинговой компании ExPro

При этом директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович считает, что частные добываемые компании могли бы частично поддержать "Нафтогаз" в деле накопления дополнительных запасов. Это можно было бы сделать, формируя долгосрочные контракты между добытчиками, промышленностью, а также Оператором газотранспортной системы.

Долги на газовом рынке

Многомиллиардные долги на газовом рынке являются одной, как газового сектора в целом, так и "Нафтогаза", как доминирующей в секторе компании. Бывший директор по финансовым и инвестиционным вопросам "Нафтогаза" Ярослав Диковицкий говорит, что еще до полномасштабной войны общая задолженность на газовом рынке достигала 100 млрд грн, а еще в 100 млрд грн можно оценить долг перед "Нафтогазом" предприятий теплокоммунэнерго. Проблема долгов существенно давит на финансы "Нафтогаза" и негативно влияет на его работу и формирует долги внутри холдинга. И хотя Корецкий вряд ли самостоятельно сможет решить проблему газового рынка, он может привести в порядок финансы внутри группы.

Я думаю, что у нового руководителя есть опыт разрешения таких операций внутри компании. Взгляните на результат "Укрнафты" за последние два года. По сути "Укрнефть", которая входит в "Нефтегаз" и обеспечила положительные финансовые результаты группы. Этот результат решили масштабировать, поэтому назначение Корецкого вполне логично. Ярослав Диковицкий Бывший директор по финансовым и инвестиционным вопросам "Нафтогаза"

По словам Ницовича, проблема многомиллиардных долгов ТКЭ лежит в плоскости решений государства, а не компании. Эти долги возникли из-за того, что тариф на тепло не покрывал полной стоимости газа, поэтому расчеты с "Нафтогазом" не были полными. В 2021 году правительство пыталось решить эту проблему и заключило меморандум с Ассоциацией городов Украины и "Нафтогазом" о реструктуризации долга. По меморандуму разницу в тарифах планировали компенсировать за счет государственного бюджета. Но с началом полномасштабного вторжения ресурсов для этого по понятным причинам не нашлось.

Сейчас предприятия ТКЭ подстраховывают местные бюджеты, предоставляя им финансовую помощь на материально-технические расходы и на фонд зарплаты, но не на погашение долгов за газ. Ницович считает, что со временем, когда будет урегулирована ситуация с оборонными расходами, правительство может вернуться к модели компенсации долгов ТКЭ.

Поднимут ли тарифы на газ и тепло для населения

С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий, запрещающий повышать тарифы на газ и тепло для населения в течение военного положения и полгода после его отмены. Большинство экспертов убеждены, что отмена моратория является маловероятным сценарием, а повышение тарифов будет возможно только после окончания активной фазы войны.

Свищо говорит, что даже если необходимый объем газа до зимы не удастся накопить, мораторий вряд ли будет отменен. Вероятнее поставки газа в отдельные регионы просто будут прекращены. Но, по мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием будет восстановление добычи, чтобы сократить необходимый объем импорта.

Ницович также отмечает, что пересмотр тарифов для населения маловероятен, хотя и возможен. Вопрос рассмотрения отмены моратория закреплен в рамках плана помощи от ЕС Ukrainian Facility, но срок выполнения этого пункта – четвертый квартал.

Если будет какое-нибудь решение, то оно будет принято уже когда отопительный сезон начнется. А среди отопительного сезона никто не будет менять ни, цены на газ ни тепловой тариф. Роман Ницович Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group

Поэтому даже при условии, что парламент проголосует за отмену моратория новые фиксированные тарифы на тепло и цены газ для населения начнут действовать уже зимой 2026/2027.