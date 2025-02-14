Стратегия не сработала: "Нафтогаз" импортирует газ почти вдвое дороже украинских цен

В начале февраля запасы газа в украинских подземных хранилищах опустились до исторического минимума . Несмотря на рост собственной добычи, стало ясно, что эту зиму Украина не сможет пережить без импорта голубого топлива. Поэтому "Нафтогаз" вынужден срочно импортировать газ по цене почти вдвое превышающей цены летом и в четыре раза выше цены для населения.

Эксперты начали бить тревогу уже в августе прошлого года , указывая что темпы закачки газа в хранилищах низкие, а в случае дефицита газ зимой газ будет стоить значительно дороже, чем в сезон закачки. Кроме того, о необходимости импорта 2-3 млрд. куб. м. голубого топлива осенью говорили и в Международном валютном фонде .

Со своей стороны уже бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев накануне отопительного сезона отчитался о наибольшем росте добычи с начала полномасштабной войны , а также пообещал, что отопительный сезон 2024/2025 населения и бюджетные учреждения пройдут, пользуясь газом собственной добычи. Конечно, в "Нафтогазе" рассчитывали также импортировать определенные объемы газа . Однако импортировать их начали уже осенью, когда цены пошли вверх. К тому же, импортированных объемов оказалось явно недостаточно. Из-за недальновидной политики НАК вынужден импортировать голубое топливо в экстренном темпе и по высоким ценам.

Рекордно малые запасы

Уже в начале февраля стало ясно, что пройти зиму без дополнительного импорта газа не получится. В "Нефтегазе" начали срочно импортировать дополнительные объемы газа. А министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что до конца зимы в ЕС необходимо будет закупить не менее 1 млрд куб. м голубого горючего до конца года.

Несмотря на активизацию власти, объемы в хранилищах продолжили падать. Так, 7 февраля бывший глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что запасы газа в украинских хранилищах упали до исторического минимума не только на эту дату, но и за все предыдущие зимы. Ссылаясь на данные европейской платформы Agsi, он оценил их в 2,95 млрд кубометров, и отметил, что в конце прошлого отопительного сезона 30 марта 2024 года в подземных газохранилищах было больше газа, чем в разгар зимы, когда впереди еще 2 холодных месяца.

Макогон отметил, что в принципе газа должно было хватить, однако все будет зависеть от температурного режима и объемов потребления. К тому же уровень наполненности ПХГ никогда раньше не опускался ниже 10%, поэтому возможны неприятные сюрпризы.

К проблемам с запасами добавились и проблемы военного характера: 11 февраля в результате атаки российских беспилотников были повреждены объекты газодобычи в Полтавской области, принадлежавшие ДТЭК и "Нафтогазу". После этого НАК решил срочно приобрести еще 100 млн. куб. м газа . Хотя по данным того же Макогона по состоянию на 13 февраля уровень заполненности ПХГ оставался на критически низком уровне в 8,89%.

Вопрос цены

Одним из центральных тезисов критиков руководства "Нафтогаза" в августе 2024 года был вопрос нерационального использования средств: если НАК начнет импортировать дополнительные объемы газа зимой, это обойдется значительно дороже, чем если бы эти объемы заранее закупили в сезон закачки. В начале лета цена газа на европейском хабе TTF колебалась в пределах $350-360 за тысячу кубических метров, при том что за средний курс доллара в то время составлял 40,4 грн. По состоянию на 13 февраля газ на TTF стоит $539 за тысячу кубометров, а за доллар дают 41,8 грн (по курсу НБУ).

Впрочем, цена на европейских хабах не учитывает стоимость доставки, растаможки и маржи трейдеров. Реальная цена по которой газ закупают в Украине значительно выше. К примеру, 13 февраля на "Украинской энергетической бирже" дочь "Нефтегаза" компания "Укртрансгаз" закупила 25 млн куб. м импортного газа по цене 32,32 тыс. гривен ($790 без НДС) со снабжением в феврале марте.

В то же время сам "Нафтогаз" на УЭБ продает газ компаниям по цене 17,5 тыс. грн за тыс. кубометров. Вопрос зачем НАК покупает дорогой импортный газ, чтобы продать его по цене вдвое дешевле, чем и за которую купили остается открытым.

По оценке Макогона, переплата на закупках 1 млрд куб. м голубого топлива может составить $350-400 млн, которые можно было бы инвестировать в увеличение собственной добычи, или просто заплатить государству в виде дивидендов.

Впрочем, речь идет об объемах газа, необходимых Украине до конца зимы 2024/2025, из которой мы выйдем с очень низкими запасами голубого топлива в хранилищах, а впереди будет подготовка к зиме 2025/2026 и нужно будет формировать новые запасы. Даже если в этом году внутренняя добыча газа снова превысит плановые показатели, маловероятно что мы сможем обойтись без импорта голубого топлива.

Между тем, в ЕС цены на газ стремительно растут. На этой неделе европейские цены достигли наивысшего уровня за более чем два года из-за холодной погоды и отсутствия ветра, что отразилось на выработке ВЭС. В Еврокомиссии даже заговорили о временном ограничении цен на голубое топливо . Хотя в ЕС хотят продлить с Украиной переговоры о транзите газа в Словакию и Венгрию, после прекращения российского транзита основным поставщиком голубого топлива остается США.

Украинские компании уже тестируют закупки американского голубого топлива. В частности, в конце декабря прошлого года ДТЭКуже получил первую партию в 100 млн куб. м американского СПГ, что явилось дополнительной поддержкой при прекращении транзита российского газа. Подобным путем могли бы пойти и власти, учитывая, что прямые контракты с американскими компаниями в сезон закачки будут стоить значительно дешевле, чем экстренные закупки голубого топлива в разгар зимы.