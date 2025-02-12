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В ЕС рассматривают возможность временного ограничения цен на газ – FT

газ
ЕК изучает ограничение цен на газ в рамках плана "чистой промышленности". Фото: Depositphotos

Еврокомиссия изучает возможность введения временного ограничения цен на газ в Евросоюзе.

Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Как уточняет издание, это происходит на фоне значительного роста стоимости газа в последнее время. На этой неделе европейские цены на природный газ достигли наивысшего уровня более чем за два года. Частично это произошло из-за низких температур и отсутствия ветра, что препятствовало производству энергии из возобновляемых источников. Они в три-четыре раза выше, чем в США, и это создает серьезное препятствие европейским компаниям.

Представители Брюсселя изучают введение ограничений цен на газ в рамках обсуждений плана "чистой промышленности", который представят в марте. В нем предложат варианты поддержки тяжелой промышленности Евросоюза на фоне многочисленных проблем, включая "агрессивные торговые мероприятия" США. Два высокопоставленных чиновника заявили, что трейдерам также запретят повышать цены на газ летом, когда страны Европы запасаются топливом на зиму.

Разговоры о механизмах ограничения цен уже вызвали негативную реакцию со стороны промышленных групп. Они считают, что такие меры "взорвут доверие" к европейскому рынку, а также угрожают "негативными последствиями для стабильности и безопасности поставок". Об этом говорится в письме 11 групп, включая Ассоциацию европейских энергетических бирж и Ассоциацию финансовых рынков Европы, направленную главе ЕК Урсули фон дер Ляен.

ЕС продолжит переговоры с Украиной о транзите газа

Европейская комиссия   продолжит переговоры с Украиной   по поставкам газа в Европу и включит в них Венгрию и Словакию. Украина готова   рассмотреть возможность транзита газа в Европейский Союз,   если это будет запрос от Европейской комиссии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Азербайджаном о возможности транзита его газа для европейских потребителей, в частности, в страны Восточной Европы. Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывала в экспорте газа – только российского, чтобы не давать россиянам зарабатывать.

Автор:
Татьяна Бессараб