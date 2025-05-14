Сергей Корецкий начал работу в должности главы "Нафтогаза": какие ключевые задачи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально представил нового председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" — Сергея Корецкого.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В мероприятии приняли участие председатель Наблюдательного совета Группы "Нафтогаз" Энтони Марино, руководители предприятий Группы "Нафтогаз" и работники компании.

Правительство определило пять главных задач

Глава правительства поблагодарил Наблюдательный совет за открытый конкурс.

Шмыгаль определил пять ключевых приоритетов для нового руководства НАК "Нафтогаз Украины":

Подготовка к предстоящему отопительному сезону; формирование достаточных запасов природного газа; Восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов; Увеличение объемов отечественной газодобычи; Развитие распределенной генерации.

Глава правительства подчеркнул, что "Нафтогаз" остается стратегическим элементом энергетической безопасности страны и пожелал Сергею Корецкому успехов в реализации поставленных задач.

Во время представления нового главы "Нафтогаза Украины" председатель Наблюдательного совета Энтони Марино подчеркнул важность миссии компании в условиях войны и отметил профессионализм многотысячного коллектива. Он также отметил важность прозрачного конкурса, проведенного в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.

Сергей Корецкий поблагодарил правительство и Наблюдательный совет за доверие, отметив, что готов принимать сложные решения в условиях войны. Он выразил уважение команде "Нафтогаза" за выдержку и профессионализм и призвал к открытому и честному сотрудничеству. Среди ключевых ценностей, которые он планирует придерживаться в работе, — служение государству, прозрачность и эффективность управления.

О назначении Корецкого

Наблюдательный совет НОК "Нафтогаз Украины" 28 апреля избрала новым председателем правления Сергея Корецкого. Кандидатура Корецкого получила единодушную поддержку наблюдательного совета.

Назначение Сергея Корецкого главой "Нафтогаза" не стало неожиданностью для участников рынка и экспертного сообщества. Новому руководителю крупнейшей в Украине компании предстоит решать как проблемы, связанные с обстрелами объектов газодобычи и формирование запасов газа, так и разбираться многомиллиардными долгами, которые он получил в наследство.

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Федорович Корецкий — топ-менеджер в нефтегазовой отрасли, в частности, в сегменте добычи и переработки нефти, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов (Downstream), крупных инвестиционных проектов, соглашений M&A.

Высшее образование получил в Луцком государственном техническом университете по специальностям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса", а также в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению "Добыча нефти и газа".

С 2022 года Сергей Корецкий занимал должность главы правления ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Ранее он занимал руководящие позиции в компаниях Continuum Group, WOG и Idealist Coffee Co.