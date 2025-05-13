Сергей Корецкий завершил работу в "Укрнефти" и "Укртатнефти"

Сергей Корецкий завершил работу в должности генерального директора ПАО " Укрнафта " и АО "Укртатнафта". С 14 мая он приступит к работе на новой должности.

Об этом Корецкий сообщил в Facebook.

"Завершил работу в "Укрнафте" и в "Укртатнафте". Сверхсложные вызовы. Рекордные результаты. Свыше 40 миллиардов гривен чистой прибыли, более 70 миллиардов гривен всех налогов и сборов, рекордные дивиденды. Максимально прозрачная работа. Корпоративное управление по лучшим принципам международных стандартов OECD (Организации экономически)", — написал он.

Результаты работы

Корецкий возглавлял госпредприятия с ноября 2022 года. По его словам, добыча нефти и газа росла два года подряд. За это время было проведено около 60 тысяч метров нового бурения, сотни интенсификаций, капитальных ремонтов скважин и гидроразрывов пласта. Инвестиции вкладывались в обновление и модернизацию добычи. Приобретены более 600 новых единиц спецтехники и транспорта. Кроме того, начата модернизация существующих автозаправочных комплексов (АЗК). Сеть "Укрнафта" вошла в топ-3 по объему реализации горючего в Украине.

"Мы получили более 120 миллионов долларов США грантовой помощи от доноров из правительств Нидерландов, США, Швеции, Норвегии, Германии", — отметил Корецкий.

Новое назначение Корецкого

Наблюдательный совет НАК " Нефтегаз Украины " 28 апреля избрала новым председателем правления Сергея Корецкого. Совет уверен, что под его руководством компания будет эффективно работать как в условиях войны, так и в период восстановления. Кандидатура Корецкого получила единодушную поддержку наблюдательного совета, которая ожидает успешного сотрудничества для развития НАК "Нафтогаз Украины" и укрепления его роли в экономике страны. Он вступит в должность 14 мая 2025 года.

Назначение Сергея Корецкого главой "Нефтегаза" не стало неожиданностью для участников рынка и экспертного сообщества. Новому руководителю крупнейшей в Украине компании предстоит решать как проблемы, связанные с обстрелами объектов газодобычи и формирование запасов газа, так и разбираться многомиллиардными долгами, которые он получил в наследство.

Корецкий хорошо зарекомендовал себя в должности главы "Укрнафты", что, очевидно, стало главным аргументом в его пользу. Однако проблемы группы "Нафтогаз" сейчас на порядок сложнее, чем были у "Укрнафты" .