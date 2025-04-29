Стало известно, когда Корецкий вступит в должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал новым председателем правления Сергея Корецкого, который возглавляет ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта". Он вступит в должность 14 мая 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

О главе правления Группы "Нафтогаз"

Сергей Корецкий избран новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета компании 28 апреля.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" провел отбор кандидата на должность председателя правления в соответствии со стандартами корпоративного управления. После оценки многочисленных кандидатов из Украины и других стран был избран Сергей Корецкий, имеющий успешный опыт в государственном и частном секторах, отмечает прессслужба.

Совет уверен, что под его руководством компания будет эффективно работать как в условиях войны, так и в период восстановления. Кандидатура Корецкого получила единодушную поддержку наблюдательного совета, которая ожидает успешного сотрудничества для развития НАК "Нафтогаз Украины" и укрепления его роли в экономике страны.

Отмечается, что наблюдательный совет благодарен Чумаку Роману Николаевичу за труд в качестве лица, временно осуществляющего полномочия председателя правления НАК "Нефтегаз Украины". Отмечается, что он будет продолжать работу в должности директора финансовой Группы "Нафтогаз".

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Федорович Корецкий — топ-менеджер в нефтегазовой отрасли, в частности, в сегменте добычи и переработки нефти, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов (Downstream), крупных инвестиционных проектов, соглашений M&A.

Высшее образование получил в Луцком государственном техническом университете по специальностям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса", а также в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению "Добыча нефти и газа".

С 2022 года Сергей Корецкий занимал должность главы правления ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Ранее он занимал руководящие позиции в компаниях Continuum Group, WOG и Idealist Coffee Co.

Кто возглавлял правление "Нафтогаз"

До Сергея Корецкого, начиная с 1998 года, в правление "Нафтогаза" было 14 руководителей, в том числе:

Андрей Коболев с 25 марта 2014 года — 28 апреля 2021 года;

Юрий Витренко с 29 апреля 2021 - 1 ноября 2022;

Алексей Чернышев с 4 ноября 2022 года — 3 декабря 2024 года;

Роман Чумак (временно исполняющим обязанности председателя правления) от 4 декабря 2024 года.

Сейчас "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.