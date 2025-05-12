За чотири місяці "Нафтогаз" сплатив понад 30 мільярдів гривень податків

За січень–квітень 2025 року компанії групи "Нафтогаз" перерахували до бюджетів усіх рівнів 30,3 млрд грн податків — це більше, ніж за аналогічний період минулого року (28,4 млрд грн).

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що з усієї суми у квітні енергокомпанія сплатила 7,1 млрд грн податків: із них 6,4 млрд грн надійшло до державного бюджету, ще 692 млн грн — до місцевих.

"З початку року група забезпечила 7,6% від усіх податкових надходжень до бюджету", – зазначив очільник "Нафтогаз" Роман Чумак.

Додамо, що за березень "Нафтогаз" сплатив 11,7 млрд грн. Це на 3,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Натомість у січні 2025 року компанії групи “Нафтогаз” сплатили до державного бюджету та місцевих бюджетів 5,8 млрд грн, тоді як у січні 2024 року податків було сплачено на 0,3 млрд грн більше - 6,1 млрд грн.

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".