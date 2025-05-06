Дивіденди "Нафтогазу" поповнять держбюджет майже на 9 млрд грн

За підсумками 2024 року НАК "Нафтогаз України" сплатить до державного бюджету 8,8 млрд грн дивідендів. Такий розподіл частини прибутку компанії затвердив Кабінет міністрів, визнавши чистий консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" у розмірі 37,9 млрд грн.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Основні цифри

Кабінет міністрів затвердив розподіл прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2024 рік, відповідно до якого компанія сплатить до державного бюджету 8,8 млрд грн дивідендів.

Загальний чистий консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" склав 37,9 млрд грн, з яких акціонеру компанії належить 29,4 млрд грн.

З цієї суми 30% буде направлено на дивіденди, а решта — на виконання статутних цілей, зокрема, 13,24 млрд грн на закупівлю імпортного природного газу.

Довідково:

"Нафтогаз" — ключова компанія в українській енергетичній сфері, яка об'єднує низку важливих підприємств.

До її складу входять найбільша газовидобувна компанія країни, АТ "Укргазвидобування", а також оператор магістральних нафтопроводів, АТ "Укртранснафта".

Ця група компаній відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки та розвитку енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, "Нафтогаз" залучив 270 млн євро кредиту від ЄБРР та 140 млн євро гранту від Норвегії через фонд NORAD. Ці кошти дозволять компанії здійснити термінову закупівлю 1 млрд кубометрів газу для потреб держави.