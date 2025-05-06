Дивиденды "Нафтогаза" пополнят госбюджет почти на 9 млрд грн

По итогам 2024 года НАК "Нафтогаз Украины" уплатит в государственный бюджет 8,8 млрд грн дивидендов. Такое распределение части прибыли компании утвердило Кабинет министров, признав чистую консолидированную прибыль Группы "Нафтогаз" в размере 37,9 млрд грн.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Основные цифры

Кабинет министров утвердил распределение прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2024 год, согласно которому компания оплатит государственному бюджету 8,8 млрд грн дивидендов.

Общая чистая консолидированная прибыль Группы "Нафтогаз" составила 37,9 млрд грн, из которых акционеру компании принадлежит 29,4 млрд грн.

Из этой суммы 30% будут направлены на дивиденды, а остальные на выполнение уставных целей, в частности, 13,24 млрд грн на закупку импортного природного газа.

Справка:

"Нафтогаз" — ключевая компания в украинской энергетической сфере, объединяющая ряд важных предприятий.

В ее состав входят крупнейшая газодобывающая компания страны, АО "Укргаздобыча", а также оператор магистральных нефтепроводов, АО "Укртранснефть".

Эта группа компаний играет немаловажную роль в обеспечении энергетической безопасности и развитии энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, "Нафтогаз" привлек 270 млн евро кредита от ЕБРР и 140 млн евро гранта от Норвегии через фонд NORAD. Эти средства позволят компании осуществить срочную закупку 1 млрд кубометров газа для нужд государства.