Група "Нафтогаз" у січні сплатила на 300 млн грн менше податків, ніж рік тому

У січні 2025 року компанії групи “Нафтогаз” сплатили до державного бюджету та місцевих бюджетів 5,8 млрд грн, тоді як у січні 2024 року податків було сплачено на 0,3 млрд грн більше - 6,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Проте у січні 2025 року компанії групи "Нафтогаз" сплатили до місцевих бюджетів 591 млн грн податків, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (500 млн грн).

Водночас до державного бюджету підприємства групи перерахували 5,2 млрд грн податків, тоді як рік тому - 5,6 млрд грн.

"Група "Нафтогаз" продовжує робити свій внесок у підтримку української економіки. 7,6% усіх податкових надходжень державного бюджету України за січень 2025 року – це внесок наших підприємств – надважливий в умовах війни", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

У пресслужбі нагадали, що у 2024 році група "Нафтогаз" забезпечила 104,3 млрд грн надходжень до бюджету.

Нагадаємо, 11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “ Нафтогазу ” у Полтавській області.

Також 11 лютого вранці під час ракетного удару було влучання по об'єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

Раніше повідомлялося, що газові сховища в Україні заповнені менше ніж на 10%. Наразі Україна імпортує 7,1 млн. кубометрів газу з Угорщини, 7,3 млн. кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн. кубометрів з Польщі.