Группа "Нафтогаз" в январе уплатила на 300 млн грн меньше налогов, чем год назад

В январе 2025 года компании группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет и местные бюджеты 5,8 млрд грн, тогда как в январе 2024 налогов было уплачено на 0,3 млрд грн больше — 6,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Однако в январе 2025 года компании группы "Нафтогаз" уплатили в местные бюджеты 591 млн грн налогов, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (500 млн грн).

В то же время в государственный бюджет предприятия группы перечислили 5,2 млрд грн налогов, тогда как год назад – 5,6 млрд грн.

"Группа "Нафтогаз" продолжает вносить свой вклад в поддержку украинской экономики. 7,6% всех налоговых поступлений государственного бюджета Украины за январь 2025 года — это вклад наших предприятий — важнейший в условиях войны", — отметил глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

В пресс-службе напомнили, что в 2024 году группа "Нафтогаз" обеспечила 104,3 млрд грн поступлений в бюджет.

Напомним, 11 февраля российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты " Нафтогаза " в Полтавской области.

Также 11 февраля утром во время ракетного удара было попадание по объекту газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что газовые хранилища в Украине заполнены менее чем на 10%. В настоящее время Украина импортирует 7,1 млн. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн. кубометров из Словакии и 1,8 млн. кубометров из Польши.