"Нафтогаз" збільшив сплату податків на 3,4 млрд грн у березні

Підприємства групи “Нафтогаз” за березень 2025 року сплатили 11,7 млрд грн. Це на 3,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, шо сплачені "Нафтогазом" податки становлять 7,3% від загальних податкових надходжень до державного бюджету України у березні.

Повідомляється, що до державного бюджету "Нафтогаз" спрямувала 11,1 млрд грн. Ще 575 мільйонів було перераховано до місцевих бюджетів.

Як повідомив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, з початку року сума сплачених податків вже перевищила 23,2 млрд грн.

За лютий поточного року компанія сплатила 5,8 млрд грн податків, що на 9,4% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Натомість у січні 2025 року компанії групи “Нафтогаз” сплатили до державного бюджету та місцевих бюджетів 5,8 млрд грн, тоді як у січні 2024 року податків було сплачено на 0,3 млрд грн більше - 6,1 млрд грн.

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Нагадаємо, 26 березня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.

Також норвезький уряд виділив один мільярд норвезьких крон (95 млн євро) на підтримку імпорту газу в Україну, щоб забезпечити безперебійне постачання для населення, підприємств та промисловості.