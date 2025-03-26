Норвегія виділяє додаткові 95 млн євро на закупівлю газу для України

Норвезький уряд виділив додаковий один мільярд норвезьких крон (95 млн євро) на підтримку імпорту газу в Україну, щоб забезпечити безперебійне постачання для населення, підприємств та промисловості.

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Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

Зазначається, що нове фінансування буде направлено через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і використовуватиметься для закупівлі газу із західних джерел. Одержувачем газу стане українська державна компанія "Нафтогаз".

"Більш безпечне енергопостачання має важливе значення для стійкості України. Це була одна з тем, що обговорювалася під час візиту президента Зеленського до Норвегії минулого тижня. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опаленням будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у задоволення цієї потреби", — сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Повідомляється, що імпортований газ буде використано для забезпечення потреб споживання та збільшення запасів газу у разі подальших атак росіян на газову інфраструктуру, а фінансування надається в рамках Програми підтримки "Нансен для України", кошти взято з асигнувань на енергетичний сектор України на 2025 рік.

Енергетична підтримка України

Нагадаємо, 26 березня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.

Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії. Цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону.

Також в жовтні минулого року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими у розмірі 250 мільйонів євро.