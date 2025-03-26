"Нафтогаз" отримав від Норвегії ключове енергетичне обладнання для зміцнення енергосистеми

Норвезький уряд у співпраці з Програмою розвитку ООН (ПРООН) надав групі “Нафтогаз” критично важливе енергетичне обладнання. Це допоможе Україні зміцнити свою енергетичну безпеку та забезпечити стабільне постачання енергії.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України"

Як зазначив очільник групи Роман Чумак, "Нафтогаз" отримав 16 газопоршневих установок загальною потужністю 150 МВт для своїх теплоелектростанцій. Це значно підвищить енергетичну безпеку двох великих міст та забезпечить електроенергією і теплом понад 500 тисяч жителів Дніпропетровщини протягом наступного опалювального сезону.

Крім того, АТ "Укргазвидобування" отримало обладнання для посилення видобутку природного газу, що є критично важливим для енергетичної безпеки країни.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підкреслив, що передане обладнання є не лише короткостроковим рішенням, а й стратегічною інвестицією у більш стійке та безпечне енергетичне майбутнє України.

Енергетична підтримка України

Нагадаємо, 26 березня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.

Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії. Цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону.

Також в жовтні минулого року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими у розмірі 250 мільйонів євро.

Варто зазначити, що цього опалювального сезону Україна могла б обходитися без імпорту газу. Однак через атаки РФ, за оцінками Reuters, країна втратила 40% власного видобутку блакитного палива. Як зазначають у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури є складною, але не критичною, і перебуває під повним контролем.