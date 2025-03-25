"Укравтогаз" збільшує мережу постачання CNG: 9 компаній перейшли на екологічне паливо

"Укравтогаз", що входить до групи "Нафтогаз", підписав дев’ять угод з провідними транспортними та логістичними компаніями, які передбачають використання екологічно чистішого палива - стисненого природного газу (CNG) - для перевезень.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Розвиток екологічного транспорту – важливий пріоритет для України. Стиснений природний газ – це паливо, яке забезпечує не лише значну економію витрат для бізнесу, але й суттєво зменшує вплив на довкілля. Ми раді, що все більше компаній підтримують цей тренд і долучаються до змін", – зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

В компанії підкреслили, що використання CNG дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу на 80% у порівнянні з дизельним паливом, заощадити до 50% витрат та збільшити термін служби двигунів на 30-40%.

Крім того, цей вид пального є перехідним рішенням до використання біометану та водню, що відповідає європейським екологічним стандартам.

До партнерської мережі "Укравтогазу" вже приєдналася логістична компанія Milk Service, яка є основним перевізником PepsiCo Україна. Окрім того, до співпраці долучилися пасажирські перевізники ТОВ "Північ Транс", власники комунального транспорту ПП "Юніс-Еко", а також такі підприємства, як ТОВ "Екор ТЗ", ТОВ "ФУДІНГРІДІЄНТС", ТОВ "МАРКУС УКРІНВЕСТ", ТОВ "РОССА".

Також йдеться, що в межах співпраці впроваджується інноваційний проєкт перевезення продукції PepsiCo Україна вантажівками на CNG. Вже зараз ці машини успішно працюють у Київському регіоні та на маршруті Київ-Миколаїв.

Про компанію

ДП "Укравтогаз" є найбільшим національним роздрібним продавцем екологічного моторного палива в Україні. Підприємство займається виробництвом CNG (стисненого природного газу) та його реалізацією через власну мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). Наразі функціонує 22 такі станції, а до кінця 2025 року планується відновлення ще 16 АГНКС у різних регіонах України.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" підписав контракт на постачання ще близько 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) з польською компанією Orlen, яка є однією з найбільших нафтових корпорацій Центральної та Східної Європи. Газ буде поставлений в Україну вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон.