"Дочка" "Нафтогаза" увеличивает сеть поставок CNG: девять компаний перешли на экологическое топливо

"Укравтогаз", входящий в группу "Нефтегаз", подписал девять соглашений с ведущими транспортными и логистическими компаниями, предусматривающими использование экологически более чистого топлива — сжатого природного газа (CNG) — для перевозок.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Развитие экологического транспорта – важный приоритет для Украины. Сжатый природный газ – это топливо, которое обеспечивает не только значительную экономию затрат для бизнеса, но и существенно уменьшает влияние на окружающую среду. Мы рады, что все больше компаний поддерживают этот тренд и приобщаются к изменениям", – отметил глава Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

В компании подчеркнули, что использование CNG позволяет снизить выбросы углекислого газа на 80% по сравнению с дизельным топливом, сэкономить до 50% затрат и увеличить срок службы двигателей на 30-40%.

Кроме того, этот вид горючего является переходным решением к использованию биометана и водорода, отвечающего европейским экологическим стандартам.

К партнерской сети "Укравтогаза" уже присоединилась логистическая компания Milk Service, являющаяся основным перевозчиком PepsiCo Украина. Кроме того, к сотрудничеству присоединились пассажирские перевозчики ООО "Север Транс", владельцы коммунального транспорта ЧП "Юнис-Эко", а также такие предприятия как ООО "Экор ТС", ООО "Фудингридиентс", ООО "Маркус Укринвест", ООО "Росса".

Также в рамках сотрудничества внедряется инновационный проект перевозки продукции PepsiCo Украина грузовиками на CNG. Уже сейчас эти машины успешно работают в Киевском регионе и по маршруту Киев-Николаев.

О компании

ГП "Укравтогаз" является крупнейшим национальным розничным продавцом моторного топлива в Украине. Предприятие занимается производством CNG (сжатого природного газа) и их реализацией через собственную сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В настоящее время функционирует 22 таких станции, а до конца 2025 года планируется восстановление еще 16 АГНКС в разных регионах Украины.

Напомним, "Нафтогаз Украины" подписал контракт на поставку еще около 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG) с польской компанией Orlen, являющейся одной из крупнейших нефтяных корпораций Центральной и Восточной Европы. Газ будет поставлен в Украину уже в апреле. Его используют для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон.