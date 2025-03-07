"Нафтогаз" и польская Orlen подписали контракт на поставку 100 млн куб. м газа через Литву и Польшу

"Нафтогаз" и Orlen заключили меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа (LNG). В рамках соглашения о сотрудничестве был подписан контракт на поставку около 100 млн куб. м газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

О сделке

Отмечается, что документ начинает долгосрочное стратегическое сотрудничество между компаниями и позволит Украине создать более диверсифицированную систему поставки газа.

Меморандум подписали руководитель Группы "Нафтогаз" Роман Чумак и вице-президент правления компании Orlen Роберт Сошински.

Украина владеет мощной газотранспортной системой и крупнейшими подземными хранилищами газа в Европе, что создает уникальные возможности для развития рынка LNG. Сотрудничество с Orlen способствует укреплению энергетической безопасности, диверсификации поставок и интеграции Украины в европейский газовый рынок, отметил Роман Чумак.

Роберт Сошинский, вице-президент правления Orlen по операционной деятельности, подчеркнул, что меморандум между Orlen и Нафтогазом является основой для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере снабжения энергетическими ресурсами. Отношения между компаниями будут основываться на коммерческих условиях, но обеспечение дополнительного источника газа критически важно для Украины ввиду ее безопасности. Благодаря диверсификации Orlen способен обеспечить стабильную поставку газа польским потребителям и быть надежным партнером для иностранных контрагентов.

О поставках газа

В рамках меморандума о сотрудничестве "Нафтогаз" и Orlen подписали контракт на поставку около 100 млн куб. м газа.

Газ будет поступать из партии сжиженного природного газа, которая будет доставлена в терминал в Клайпеде (Литва). Далее газ будет транспортироваться через соединяющий Литву и Польшу газопровод GIPL и продолжит путь через польскую территорию к интерконнектору на украинской границе в Дроздовичах, где его будет получать Нафтогаз.

Справка:

Orlen – польская компания, занимающаяся нефтепереработкой и дистрибуцией горюче-смазочных материалов как оптом, так и через собственную сеть автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что газовые хранилища в Украине заполнены менее чем на 10%. В настоящее время Украина импортирует 7,1 млн. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн. кубометров из Словакии и 1,8 млн. кубометров из Польши.