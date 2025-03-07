"Нафтогаз" та польська Orlen підписали контракт на постачання 100 млн куб. м газу через Литву та Польщу

"Нафтогаз" та Orlen уклали меморандум про співпрацю у сфері зрідженого природного газу (LNG). У межах угоди про співпрацю бів підписаний контракт на постачання близько 100 млн куб. м газу.

Про це інформує пресслужба компанії.

Про угоду

Зазначається, що документ започатковує довгострокову стратегічну співпрацю між компаніями та дозволить Україні створити більш диверсифіковану систему постачання газу.

Меморандум підписали керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак та віцепрезидент правління компанії Orlen Роберт Сошинськи.

Україна володіє потужною газотранспортною системою та найбільшими підземними сховищами газу в Європі, що створює унікальні можливості для розвитку ринку LNG. Співпраця з Orlen сприяє зміцненню енергетичної безпеки, диверсифікації постачань та інтеграції України в європейський газовий ринок, зазначив Роман Чумак.

Роберт Сошинський, віце-президент правління Orlen з операційної діяльності, підкреслив, що меморандум між Orlen та Нафтогазом є основою для довгострокового та взаємовигідного співробітництва в сфері постачання енергетичних ресурсів. Відносини між компаніями будуть ґрунтуватися на комерційних умовах, але забезпечення додаткового джерела газу є критично важливим для України з огляду на її безпеку. Завдяки диверсифікації Orlen здатен забезпечити стабільне постачання газу польським споживачам та бути надійним партнером для іноземних контрагентів.

Про постачання газу

У рамках меморандуму про співпрацю "Нафтогаз" та Orlen підписали контракт на постачання близько 100 млн куб. м газу.

Газ надходитиме з партії зрідженого природного газу, що буде доставлена до терміналу в Клайпеді (Литва). Далі газ транспортуватиметься через газопровід GIPL, що з'єднує Литву та Польщу, і продовжить шлях через польську територію до інтерконектора на українському кордоні в Дроздовичах, де його отримуватиме Нафтогаз.

Довідково:

Orlen - польська компанія, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як оптом, так і через власну мережу автозаправних станцій.

Раніше повідомлялося, що газові сховища в Україні заповнені менше ніж на 10%. Наразі Україна імпортує 7,1 млн. кубометрів газу з Угорщини, 7,3 млн. кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн. кубометрів з Польщі.